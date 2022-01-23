طريقة عمل الفول الأخضر ( الحراتي ) بوصفات سهلة وشهية بالمنزل

طريقة عمل الفول الأخضر ينتمي إلى عائلة الفاصوليا الخضراء والبسلة وكان قديماً بعض الناس يتناوله كنوع من أنواع التسالي والبعض الأخر كان يعده كوجبة غذاء لذيذة وله طرق عديدة في تحضير وكل طريقة تتمتع بمذاق خاص الفول الأخضر يحتوي على فوائد عديدة منها ملئ بالألياف الغذائية والروتين، به نسبة عالية من الحديد الذي يعالج فقر الدم.

طريقة عمل الفول الأخضر ( الحراتي ) بوصفات سهلة

والفيتامينات سي، ب9، ب6، أ، د، و، ج، يحارب الأمراض السرطانية مثل سرطان عنق الرحم والقولون والرئة، يجدد الخلايا التالفة، يمنع هشاشة العظام، يحتوي أيضاً على نسبة عالية من الكالسيوم الذي يقوى العظام والأسنان لدى الكبار والصغار، يحسن الدورة الدموية، يعمل على تنشيط الدورة الدموية.

طريقة عمل الفول الأخضر بالصلصة

المكونات

كيلو فول أخضر منزوع القشرة.

بصلة متوسطة مفرومة.

ملعقة كبيرة ثوم مفروم.

ثلاث حبات طماطم مقطعة مكعبات.

علبة معجون صلصة.

كوب ماء ساخن.

ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ثلاث ملاعق كبيرة زيت.

ربع ملعقة صغيرة كمون.

طريقة التحضير

نغسل الفول ونتركه في مصفاة ليصفي الماء.

نضع حلة على النار ونضيف الزيت والبصل ونقلهم جيداً.

نضيف الثوم ومكعبات الطماطم عندما يذبل البصل.

نضيف الفول ونشوحه مع المكونات السابقة.

نفرغ معجون الصلصة في وعاء عميق ونضيف التوابل والملح والماء الساخن.

نقلبهم جيداً ثم نصب الصلة على الفول ونتركه على النار حتى ينضج.

طريقة عمل الفول الأخضر مع الأرز ( الفول المقلب )

المكونات

نصف كيلو فول حراتي.

كوب أرز مصري قصير الحبة.

بصلة كبيرة مفرومة.

نصف ملعقة كبيرة ثوم مفروم.

ملعقتان كبيرة زيت نباتي.

جزرتان مبشورة.

كوب فول حراتي للتزين.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملعقة صغيرة ملح.

ماء مثلج.

طريقة التحضير