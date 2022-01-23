نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مع وصفة البرتقال الهندية لتبييض المناطق الحساسة في 7 أيام فقط في المقال التالي

عمر شويل - جدة وصفة طبيعية لتفتيح المناطق الحساسة، من أكثر مشاكل الجمال احراجا التي تقع بها الكثير من السيدات هي اسمرار المناطق الحساسة، ففي بعض الاحيان تميل المناطق الحساسة إلى أن تصبح أكثر اسمرارا.

ومن هنا تصبح تلك مشكلة كل سيدة خاصة وانا كان اللون واضحًا تمامًا عن باقي لون البشرة.

وتعددت اسباب اسمرار الجلد فيىجع ذلك إلى الاحتكاك والطفح الجلدي وكذاك الملابس الضيقة التي تتسبب في التعرق.

ومن أكثر المناطق صعوبة فسواء هي اسمرار الجلد بين الفخذين، ومن هذا المنطلق نقوم بسرد لكم وصفات لتبييض المناطق الحساسة وخاصة منطقة العانة فتابعونا، ولكن أولا ارغب بتقديم وصفة أخري قد تهمك وهي وصفة لازالة تسوس الأسنان في يوم واحد

وصفة لتبييض المناطق الحساسة

وصفة الزبادي لتفتيح الأماكن الحساسة

مع وصفة الزبادي المذعلة التي تعمل على تفتيح بقع الجلد الداكنة، كما تقوم بتهدئة الطفح الجلدي.

فقط كل ماعليكي بوضع الزبادي على الجلد لمدة 10 دقائق فقط ثم قومي بغسله بالماء الفاتر،وتابعي تلك الوصفة مرة من كل أسبوع

وصفة جل الصبار لتفتيح المناطق الحساسة

مع وصفة جل الصبار الفاعلة لتبييض المناطق الحساسة حيث يعمل الجل الغني بالمعادن والفيتامينات التي تعزز الكولاجين وتفتيح البشرة الداكنة.

فقط كل ما عليكي فعله هو وضع جل الصبار على المنطقة لمدة 30 دقيقة فقط ثم اغسليه بالماء الفاتر.

وصفة الكركم وعصير البرتقال لتفتيح منطقة البكيني

فمن اقوي واشهر الوثفات الطبيغية العلاجية هي وصفة الكركم لتفتيح البشرة، فضلا مع اضافة عصير البرتقال الذي يقوم بالتخلص من اسمرار الجلد تدريجياً.

فقط امزج كمية من عصير البرتقال مع قليل من مسحوق الكركم وضعها على الجلد لمدة 10 دقائق يوميا.

وصفة لتفتيح الكوع والركبة

المكونات

جهزي ملعقة صغيرة من عصير البرتقال، مع ملعقتان صغيرة من مطحون الترمس. ملعقة كبيرة من لبن الزبادي.

طريقة التحضير:

جهزي طبق واسع ثم ضعي به جميع المكونات السابق ذكرهت واخلطيهم جيدا حتي تصبح لديكي عجينة متماسكة.

افردي العجينة على منطقة الكوع والركبة حتي تغطي منطقة الاسمرار، اتركي الخليط على المناطق لمدة 15 دقيقة.

حاولي على استمرارك لتكرار هذه الوصفة لمدة شهر على الأقل بشكل يومي ويفضل قبل الذهاب إلى النوم للوصول لافضل النتائج.

وصفة النشا لتفتيح البشرة السمراء

تعمل وصفة النشا والليمون على تفتيح الجلد وازالة الاسمرار وتوحيد لون البشرة وذاك عن طريق التقشير فقط كل ماعليكي تجهيز وعاء بلاستيكي ووضع عليه ملعقة من النشا وملعقة من ماء الورد وملعقة من الليمون ثم ابدئي بخليهم جيدا معا.

خذي كمية مناسبة من الخليط وضعيه على المناطق المراد تفتيحها واتركيه عليها لمدة ساعة على الأقل حتي يجف تماماً.

ابدئي بفرك الخليط من على جلدك بحركات درائرية وبلطف حتي يتم ازالة الطبقة التي بها الاسمرار وتقشيره من على جلدك.، ثم يشطف بالماء البارد.

وصفة البطاطس لتفتيح المناطق الحساسة