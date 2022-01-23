طريقة عمل القرنبيط المقلي بخلطة القرمشة العبقرية.. طريقة سيعشقها الصغار ولن يقاومها الكبار

طريقة عمل القرنبيط المقلي بخلطة القرمشة العبقرية، القرنبيط من الأطعمة المصرية الشهية التي يعشقها الكبار والصغار بجميع أنواعه، فهو يتمتع بطعم رائع ومميز حيث يتم تناوله في الفطار أو الغداء، وتبحث الكثير من النساء عن طريقة عمل القرنبيط المقرمش في المنزل، في هذا المقال سوف نسرد لكم طريقة عمل القرنبيط المقرمش بطريقة سهلة وبسيطة.

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طريقة عمل القرنبيط المقرمش في المنزل

توجد العديد من طرق ووصفات عمل القرنبيط المقرمش ومن هذه الطرق فيما يلي

المكونات

٢ حبة من البيض.

واحدة من زهرة القرنبيط.

٢ كوب من الدقيق.

خضرة طازجة كزبرة، شبت، وبقدونس.

ملعقة كزبرة ناشفة.

٢ملعقة ملح.

ملعقة فلفل أسود.

فص ثوم مفروم.

ملعقة من الكمون.

نصف ملعقة صغيرة من البيكربونات الصوديوم.

طريقة تحضير القرنبيط المقرمش