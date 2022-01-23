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عمر شويل - جدة طريقة عمل القرنبيط المقلي بخلطة القرمشة العبقرية.. طريقة سيعشقها الصغار ولن يقاومها الكبار - ثقفني
طريقة عمل القرنبيط المقلي بخلطة القرمشة العبقرية، القرنبيط من الأطعمة المصرية الشهية التي يعشقها الكبار والصغار بجميع أنواعه، فهو يتمتع بطعم رائع ومميز حيث يتم تناوله في الفطار أو الغداء، وتبحث الكثير من النساء عن طريقة عمل القرنبيط المقرمش في المنزل، في هذا المقال سوف نسرد لكم طريقة عمل القرنبيط المقرمش بطريقة سهلة وبسيطة.
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طريقة عمل القرنبيط المقرمش في المنزل
توجد العديد من طرق ووصفات عمل القرنبيط المقرمش ومن هذه الطرق فيما يلي
المكونات
- ٢ حبة من البيض.
- واحدة من زهرة القرنبيط.
- ٢ كوب من الدقيق.
- خضرة طازجة كزبرة، شبت، وبقدونس.
- ملعقة كزبرة ناشفة.
- ٢ملعقة ملح.
- ملعقة فلفل أسود.
- فص ثوم مفروم.
- ملعقة من الكمون.
- نصف ملعقة صغيرة من البيكربونات الصوديوم.
طريقة تحضير القرنبيط المقرمش
- طريقة التحضير تكون كالتالي؛ أولاً نقوم بتقطيع القرنبيط إلى قطع متوسطة ثم نضع الماء في حلة ونتركها حتى الغليان ثم نضع ملعقة من الملح ثم نضع القرنبيط ليتم سلقه نتركه في الماء حتى تمام النضج ثم نخرجه من الماء ونضعه في مصفى ونتركه حتى يبرد قليلاً.
- نقوم بعمل الخلطة نضع الدقيق في وعاء ثم نضع الماء بالتدريج ونقلب جيداً ثم نضع البيض والفلفل الأسود والخضرة الطازجة والبيكربونات الصوديوم والملح ونقلب جيداً.
- والخطوة التالية هي أن نضع القرنبيط في هذه الخلطة، نضع مقلاة على نار متوسطة ونتركه حتى يسخن ثم نقوم بتحمير القرنبيط ونتركه حتى يصل إلى اللون الذهبي.
- كما أنه يمكن أيضاً أن يتم تحضير القرنبيط على البخار وذلك من خلال وضع حلة بها ماء على النار ونتركها حتى الغليان، ثم توضع صينية القرنبيط عليها ونتركه حتى تمام النضج ليتم النضج بشكل كامل وتتناولها بالهناء والشفاء.
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