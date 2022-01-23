بالثوم المهروس اعملي شوربة البسلة الشهية بطعم رائع ومذاق مميز

تعد شوربة البسلة من الأطباق الشهية والمعروفة التي يقبل عليها الكثيرين وخاصتا في فصل الشتاء، وهي يتم تناولها بجانب الطبق الرئيسي مثل الدجاج أو اللحم، وهنا سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة لتحضيرها بسهولة في المنزل حتى تستطيع ست البيت تحضيرها مثل المطاعم، وهنا سوف نقدمها بنكهة رائعة ومذاق مميز، ايضاً تتكون من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل وهي البسلة والجزر والتوابل، ايضاً طريقة تحضيرها لا تأخذ الكثير من الوقت، وهي من الاطباق الصحية على الكبار والصغار وينصح بتناولها في فصل الشتاء حيث تعمل على تدفئة الجسم وعدم الإحساس بالبرد، وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على طريقة عمل شوربة البسلة الشهية في المنزل.

مكونات عمل شوربة البسلة

تحتوي شوربة البسلة على مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل هيا نتعرف عليها وهي كما يلي:-

٢ كوب من البسلة.

٣ فصوص من الثوم المهروس.

٥ أكواب من مرقة الدجاج.

رشة من الزعتر.

حبة من الجزر المفروم.

ملعقة كبيرة من الزبدة.

فلفل حار.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

نصف ملعقة صغيرة من السكر.

بصلة مفرومة.

ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

أوراق كرفس مقطع.

ملعقة صغيرة من الملح.

ورق لورا.

٦ أكواب من الماء.

طريقة الإعداد والتحضير

سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة لتحضير شوربة البسلة الشهية في المنزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-