نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من المطبخ التركي اعملي البسكويت الحلزوني المقرمش بطعم رائع مثل الجاهز في المقال التالي
يعد البسكويت التركي الحلزوني من الحلويات الشهية التي يعشقها الجميع ويقبل عليها الكثيرين من الصغار والكبار، وهنا سوف نقدمها بطعم رائع ومذاق مميز ومقرمش، وهنا سوف نقدمها بطريقة سهلة وبسيطة حتى تستطيع ست البيت تحضيرها بسهولة في المنزل، ايضاً تتكون من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل وهي الدقيق والبيض والزبدة ومكونات آخرى، وهي تشبه البتيفور حيث أنه هش ومقرمش، وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على طريقة عمل البسكويت التركي الحلزوني المقرمش في المنزل.
مقادير عمل البسكويت التركي الحلزوني
يحتوي البسكويت الحلزوني على مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كما يلي:-
- ٣ اكواب من الدقيق.
- ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- ٥ ملاعق كبيرة من السمن.
- كوب من النشا.
- ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.
- كوب ونصف من السكر.
- نصف كوب من الزيت.
- ملعقة كبيرة من الكاكاو.
- حبة من البيض.
- رشة من الملح.
طريقة الإعداد والتحضير
تتعدد طرق عمل البسكويت وهنا سوف نقدم طريقة سهلة وبسيطة لتحضير البسكويت الحلزوني الشهي هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-
- نحضر وعاء عميق من البلاستيك ونقوم بخلط السمن مع النشا والسكر ونقلبهم جيداً.
- بعد ذلك نقوم بإضافة الفانيليا مع رشة من الملح والبيكنج بودر مع التقليب المستمر حتى نحصل على خليط كريمي.
- ثم نضيف حبة البيض مع الزيت مع التقليب، ثم نقوم بإضافة الدقيق بشكل تدريجي مع العجن حتى نحصل على عجينة طرية ولينة.
- بعد ذلك نقوم بتقسيم العجينة إلى قسمين، ثم نضيف إلى أحد القسمين ملعقة من الكاكاو مع إضافة ملعقة من الدقيق الأبيض.
- ثم نقوم بتشكيل العجينة إلى كرات صغيرة ثم نقوم بفردها قليلا مع رصها على صينية مفروشة بورق الزبدة.
- بعد ذلك ندخلها الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة حتى تنضج لمدة لا تقل عن ربع ساعة.
- ثم نخرجها من الفرن وتصبح جاهزة للتقديم بجانب كوب الشاي، وبهذا نكون قد قدمنا أحلى بسكويت حلزوني لأحلى مشاهدين ومتابعين وبالهنا والشفا.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ