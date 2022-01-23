من المطبخ التركي اعملي البسكويت الحلزوني المقرمش بطعم رائع مثل الجاهز

يعد البسكويت التركي الحلزوني من الحلويات الشهية التي يعشقها الجميع ويقبل عليها الكثيرين من الصغار والكبار، وهنا سوف نقدمها بطعم رائع ومذاق مميز ومقرمش، وهنا سوف نقدمها بطريقة سهلة وبسيطة حتى تستطيع ست البيت تحضيرها بسهولة في المنزل، ايضاً تتكون من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل وهي الدقيق والبيض والزبدة ومكونات آخرى، وهي تشبه البتيفور حيث أنه هش ومقرمش، وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على طريقة عمل البسكويت التركي الحلزوني المقرمش في المنزل.

مقادير عمل البسكويت التركي الحلزوني

يحتوي البسكويت الحلزوني على مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كما يلي:-

٣ اكواب من الدقيق.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

٥ ملاعق كبيرة من السمن.

كوب من النشا.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

كوب ونصف من السكر.

نصف كوب من الزيت.

ملعقة كبيرة من الكاكاو.

حبة من البيض.

رشة من الملح.

طريقة الإعداد والتحضير

تتعدد طرق عمل البسكويت وهنا سوف نقدم طريقة سهلة وبسيطة لتحضير البسكويت الحلزوني الشهي هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-