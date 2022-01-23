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عمر شويل - جدة طريقة عمل أسياخ كفتة الحاتي المشوية في المنزل.. السر في تجهيز عجينة اللحم المفروم بالإضافات ووقت التتبيل - ثقفني
طريقة عمل أسياخ كفتة الحاتي المشوية، كثيرون في جميع أنحاء العالم يعشقون هذه الأكلة كثيراً فهي ذات مذاق شهي للغاية وكل من يتذوقها يحبها على الفور، فهي مزيج من اللحمة المفرومة والخضروات وعند تسويتها على الفحم تكون لها رائحة طيبة جدا لا تقاوم، تحضر كفتة الحاتي في كثير من البلاد ولكن تحضر بالأكثر في لبنان والأردن ومصر وفلسطين، وبسبب الإقبال الكثير على هذه الأكلة نحضرها معكم اليوم بأهم أسرار طعمها اللذيذ.
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طريقة عمل كفتة الحاتي
المكونات
- نصف كيلو لحمة مفرومة ويفضل أن يكون الفرم خشن.
- بصلتين كبار.
- خمس ملاعق من البقدونس المفروم.
- نصف ملعقة صغيرة بهارات لحمة.
- ونفس المقدار بابريكا.
- ملح حسب الحاجة.
- ملعقة صغيرة فلفل أسود.
- نصف ملعقة صغيرة بهارات مشاوي.
- رشة شطة.
- قطعة فحم.
- ملعقة صغيرة بيكنج صودا أو البيكنج بودر.
طريقة تحضير كفتة الحاتي مثل الجاهزة
- نقوم أولا بتحضير اللحمة حيث يتوقف معظم الطعم على نوع اللحمة وكذلك تتبيلتها.
- نفرم البصل ونصفي منه الماء.
- نقوم بوضع تفل البصل على اللحمة ثم نضع الفلفل الأسود والبهارات المشاوي والبابريكا ورشة الشطة والملح وبهارات اللحمة.
- نقوم بالتقليب لنخلط المكونات ثم نضع ملعقة البيكنج صودا وإن لم يتواجد نضع بيكنج بودر.
- بعد مزج المكونات نترك اللحمة في الثلاجة لمدة ربع ساعة حتى ترتاح.
- نقوم بوضع ملعقة كاتشب في ماء البصل ونقلبها.
- بعد ذلك نبدأ في وضع اللحمة على أسياخ الشيش طاووق وندهنها بماء البصل.
- نضع الأسياخ في صينية وندخلها الفرن ونقلب كل فترة حتى تنضج وتصبح باللون الأحمر.
- بعد أن نضجت نضع ورقة فويل فيها قطعة الفحم الساخنة ثم نضع فوقها ملعقتين من الزيت المقدوح ونغطي الصينية ربع ساعة لتكتسب الرائحة.
- تقدم مع سلطة الطحينة والسلطة الخضراء والخبز.
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