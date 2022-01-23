طريقة عمل أسياخ كفتة الحاتي المشوية في المنزل.. السر في تجهيز عجينة اللحم المفروم بالإضافات ووقت التتبيل

طريقة عمل أسياخ كفتة الحاتي المشوية، كثيرون في جميع أنحاء العالم يعشقون هذه الأكلة كثيراً فهي ذات مذاق شهي للغاية وكل من يتذوقها يحبها على الفور، فهي مزيج من اللحمة المفرومة والخضروات وعند تسويتها على الفحم تكون لها رائحة طيبة جدا لا تقاوم، تحضر كفتة الحاتي في كثير من البلاد ولكن تحضر بالأكثر في لبنان والأردن ومصر وفلسطين، وبسبب الإقبال الكثير على هذه الأكلة نحضرها معكم اليوم بأهم أسرار طعمها اللذيذ.

طريقة عمل القرنبيط المقلي بخلطة القرمشة العبقرية.. طريقة سيعشقها الصغار ولن يقاومها الكبار

طريقة عمل كفتة الحاتي

المكونات

نصف كيلو لحمة مفرومة ويفضل أن يكون الفرم خشن.

بصلتين كبار.

خمس ملاعق من البقدونس المفروم.

نصف ملعقة صغيرة بهارات لحمة.

ونفس المقدار بابريكا.

ملح حسب الحاجة.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

نصف ملعقة صغيرة بهارات مشاوي.

رشة شطة.

قطعة فحم.

ملعقة صغيرة بيكنج صودا أو البيكنج بودر.

طريقة تحضير كفتة الحاتي مثل الجاهزة