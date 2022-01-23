طريقة عمل السحلب المصري والشامي.. المشروب الرسمي لليالي الشتاء الباردة

طريقة عمل السحلب المصري والشامي، يعد السحلب من أحد المشروبات المفضلة في فصل الشتاء بالتحديد، وذلك بسبب سخونته التي تعطي الشعور بالدفء لفترة، يمتاز السحلب بأنه مناسب لجميع الأذواق، فهو يكون عبارة عن مسحوق السحلب ومعه الحليب ومضاف فيه جوز الهند والسمسم وبعض المكسرات، واليوم سنتناول في موضوعنا طريقة تحضير السحلب في المنزل بأسهل الطرق وبالقوام الثقيل مثل الجاهز من المقاهي.

طريقة عمل أسياخ كفتة الحاتي المشوية في المنزل.. السر في تجهيز عجينة اللحم المفروم بالإضافات ووقت التتبيل

طريقة عمل السحلب في المنزل

يحتوي السحلب على نسبة كبيرة من الكالسيوم المفيد للعظام، بالإضافة إلى فائدته الكبيرة للنساء المرضعات وكذلك الحوامل فهو يحتوي على كثير من المعادن الهامة، وفيما يلي سنتعرف على المقادير:

المكونات

كوب حليب سائل.

ملعقة زبيب صغيرة.

ملعقة ونصف سكر.

سحلب حوالي ملعقة.

مكسرات مجروشة “ملعقة كبيرة” .

ملعقة من جوز الهند.

طريقة التحضير

نقوم بإضافة الحليب في قدر ونضعه على النار. نضيف بعد ذلك السكر ونقلبه. بعد ذلك نضع السحلب ونقلب جيدا حتى يصبح بقوام ثقيل وحتى يغلي ثم نطفئ النار. نسكب السحلب في أكواب الشرب ويزين بجوز الهند ورشة من المكسرات ثم يقدم.

طريقة عمل السحلب السوري

تعتبر طريقة هذا السحلب من أسهل الطرق التي يمكنك تحضيرها، كما أنها لا تتطلب مزيج مسحوق السحلب الجاهز.

المكونات

كوبين من الحليب السائل.

ثلاثة ملاعق سكر أو حسب الذوق.

ملعقتين من النشا.

ملعقة فانيليا كبيرة.

للتزيين ملعقة من جوز الهند.

طريقة التحضير