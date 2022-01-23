طرق عمل الكبدة البيتي.. دليلك الكامل لطرق طهي الكبدة سواء البلدي أو المشوية أو الإسكندراني بالتفصيل

طرق عمل الكبدة البيتي، الكبدة هي من ألذ الأكلات السريعة، فهي تناسب الفطار أو الغداء أو العشاء، وطرق تقديمها مختلفة ومتنوعة حيث تقدم مع الخبز أو المعكرونة أو الأرز، وتتوفر طرق كثيرة لتحضير الكبدة مثل المشوية والمقلية وكبدة بالردة، لذا يقوم كثير من ربات المنزل وخاصة المستجدات بالبحث عن طريقة صنع الكبدة في المنزل مثل الذي تجلب من الخارج.

طريقة عمل الشيش طاووق المشوي في بيتك.. في الشواية أو في الفرن سيكون الطعم خرافي

طريقة إعداد الكبدة البلدي

المكونات

500 جرام من الكبدة البلدي.

بصلتين مبشورين.

خمس فصوص من الثوم.

عصير ليمونة.

فلفل أسود.

ملح.

ملعقة زيت.

كمون.

فلفل رومي ألوان مقطع.

طريقة التحضير

نقطع الكبدة إلى مكعبات ثم نقوم بعصر الليمون عليها. بعد ذلك نسخن الطاسة على النار ونضع زيت حتى يسخن ثم نضع الثوم والبصل حتى يتغير لونهم. بعد أن يذبل البصل نضيف الكبدة ونقلب ثم نضيف الفلفل الألوان. نضع الملح والكمون والفلفل الأسود ونقلب كل المكونات معاً. نخفض مستوى النار ثم نقوم بتغطية الطاسة وترك الكبدة حتى تنضج. بعد النضج نضعها في طبق التقديم ونزينها بالبقدونس وعصير الليمون.

طريقة عمل الكبدة المشوية

المكونات

كبدة بالكمية التي نريدها.

ماء بصل.

ثلاث ملاعق زيت زيتون.

عدد اثنين ليمون.

فلفل أسود.

ملح حسب الرغبة.

طريقة التحضير

نقطع الكبدة إلى شرائح رفيعة.

ثم نتبل هذه الشرائح بالليمون والفلفل الأسود وقليل من الملح.

نقوم بفرم بصلة وعصرها جيداً ونأخذ ماءها نضيفه على الكبدة.

نمزج الكبدة جيدا في هذه التتبيلة ونتركها حوالي ثلاث ساعات.

بعد انقضاء المدة نسخن الشواية جيداً وندهنها زيت ونبدأ بوضع الكبدة عليها لشويها.

قلبيها كل خمس دقائق حتى تنضج تماماً.

بعد ذلك نقدمها بجانب الأكل الذي نريده.

طريقة عمل الكبدة الإسكندراني

المكونات

كيلو إلا ربع من الكبدة.

أربع حبات ليمون.

خمس فصوص ثوم.

ملعقة شطة “اختياري”.

نصف كوب من الزيت.

ملعقة من الملح.

ملعقة ونصف كمون.

أربع ملاعق كزبرة ناشفة.

فلفل أخضر.

طريقة التحضير