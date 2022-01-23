طريقة عمل الشيش طاووق المشوي في بيتك.. في الشواية أو في الفرن سيكون الطعم خرافي

طريقة عمل الشيش طاووق المشوي في بيتك، الشيش طاووق مكعبات صغيرة من الدجاج المخلي يتم تتبيله بتتبيلة تجعل طعمه مميز، يحبه الجميع ويقومون بشرائه من المطاعم، ولكن نحن لا نعلم ما حالة هذا الدجاج أو أي مصدر له، لذا تقبل كل أم على البحث عن أصح طريقة لتحضير هذه الأكلة في المنزل زي الجاهزة تماماً بل وعندما تحضرها ستكون أفضل، ومن خلال مقالنا سنتعرف على جميع أسرار الشيش الطاووس اللذيذ.

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طريقة عمل الشيش طاووق ألذ من المطاعم

المكونات

كيلو دجاج مخلي ومقطع مكعبات.

أربع حبات بصل.

علبتين من الزبادي.

ورق لورا.

أربع حبات طماطم.

عصير ليمونة كاملة.

خمس ملاعق زيت زيتون أو نباتي.

أربع حبات فلفل رومي أخضر.

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملح حسب الذوق.

نصف ملعقة صغيرة كزبرة.

ملعقة بابريكا.

طريقة تحضير الشيش طاووق