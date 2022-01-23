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عمر شويل - جدة طريقة عمل الشيش طاووق المشوي في بيتك.. في الشواية أو في الفرن سيكون الطعم خرافي - ثقفني
طريقة عمل الشيش طاووق المشوي في بيتك، الشيش طاووق مكعبات صغيرة من الدجاج المخلي يتم تتبيله بتتبيلة تجعل طعمه مميز، يحبه الجميع ويقومون بشرائه من المطاعم، ولكن نحن لا نعلم ما حالة هذا الدجاج أو أي مصدر له، لذا تقبل كل أم على البحث عن أصح طريقة لتحضير هذه الأكلة في المنزل زي الجاهزة تماماً بل وعندما تحضرها ستكون أفضل، ومن خلال مقالنا سنتعرف على جميع أسرار الشيش الطاووس اللذيذ.
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طريقة عمل الشيش طاووق ألذ من المطاعم
المكونات
- كيلو دجاج مخلي ومقطع مكعبات.
- أربع حبات بصل.
- علبتين من الزبادي.
- ورق لورا.
- أربع حبات طماطم.
- عصير ليمونة كاملة.
- خمس ملاعق زيت زيتون أو نباتي.
- أربع حبات فلفل رومي أخضر.
- نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود.
- ملح حسب الذوق.
- نصف ملعقة صغيرة كزبرة.
- ملعقة بابريكا.
طريقة تحضير الشيش طاووق
- نقوم بتجهيز قطع الدجاج أولا والتأكد من نظافتها.
- بعد ذلك نقطع الطماطم إلى مكعبات ونفس الشيء مع البصل.
- نقطع الفلفل إلى قطع وننظفه من البذر الموجود فيه.
- نقوم بتتبيل الدجاج فنضعه في بولة ومعه الزبادي والزيت والكزبرة الجافة والفلفل الأسود والملح والبابريكا وعصير الليمون وورقة اللورا.
- ننتظر لمدة أربع ساعات على الأقل ويفضل تركها في هذه التتبيلة من المساء حتى الصباح.
- نحضر الأسياخ الخشبية ونبدأ في رص الشيش طاووق، فتبدأ أولا بمكتب بصل ثم مكعب دجاج ومن ثم شريحة فلفل وآخر شئ مكعب طماطم ونكرر نفس الخطوة حتى نهاية السيخ.
- نكمل باقي الكمية على الأسياخ بنفس الترتيب.
- بعد ذلك نرصها في صينية حجمها مناسب لطول الأسياخ ونسخن الفرن وندخل الصينية فيه ونقلب كل سيخ على الوجه الآخر كل عشرة دقائق.
- وحتى نلاحظ احمرار لون الدجاج ونضجه نخرج الصينية ونقدمه مع الخبز أو الأرز والسلطة الخضراء والمخلل. وبالهناء والشفاء.
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