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عمر شويل - جدة كفتة البطاطس المحشية الرائعة اقتصادية ومقرمشة ومتماسكة بدون تفكك في الزيت.. وجبة مغذية وطعم ولا أطعم - ثقفني
طريقة عمل كفتة البطاطس المحشية الرائعة، تعتبر كفتة البطاطس من المأكولات الشهية والمحببة لدي العديد من الأشخاص الكبار والصغار، ويمكن عمل كفتة البطاطس بأكثر من حشو مختلف مثل اللحمة المفروم أو الجبنة، وفي هذا المقال نقدم لكم طريقة عمل كفتة البطاطس بطريقة سهلة وفي أسرع وقت وهي طريقة صحية وغنية بالفيتامينات، وجبة متكاملة بالإضافة إلى الطعم الخطير.
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طريقة عمل كفتة البطاطس في المنزل
هناك العديد من طرق عمل كفتة البطاطس ومن هذه الطرق نسردها لكم في السطور التالية:
المكونات
- كيلو من البطاطس.
- نصف كيلو لحمة مفروم.
- ملعقة فلفل أسود.
- ملعقة كمون.
- بيضة واحدة.
- ملعقة كبيرة ملح.
- ٢ حبة بصل.
- حوالي ملعقة ثوم بودر.
- وحوالي ملعقة بابريكا.
- ملعقة بصل بودر.
- ٢ ملعقة زيت.
طريقة التحضير لكفتة البطاطس
- أولاً نقوم بسلق البطاطس نقوم بغسل البطاطس ثم وضعها في حلة ونضع عليها لتر من الماء ونرفعها على نار عالية ونتركها حتى تستوي تماماً.
- والخطوة التالية هي أن نجهز اللحمة المفرومة نضع حله على نار متوسطة ثم نضيف الزيت ونقطع البصل قطع صغيرة ثم نضعه على الزيت ونقلب جيداً ثم نضع ملعقة صلصلة مع كوب عصير الطماطم. ثم نضع الملح والفلفل الأسود والكمون والكزبرة الناشفة ونتركها حتى تمام النضج.
- كما أنه نقوم بعد ذلك بهرس البطاطس جيداً ثم نضع عليها الثوم والفلفل الأسود والكمون والبيكربونات ونقلب جيداً، ثم نقوم بحشو البطاطس نأخذ كورة من البطاطس ثم نخرمها من النصف ثم نضع فيها اللحمة ونغلقها ونلفها مثل الكفتة ونكرر حتى نفاذ الكمية.
- ثم نضع زيت غزير على نار متوسطة ثم نضع البقسماط في وعاء ثم نضع كفتة البطاطس ونخلطها جيداً ثم نحمرها في الزيت وتقدم ساخنة، وبالهنا والشفا.
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