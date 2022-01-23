كفتة البطاطس المحشية الرائعة اقتصادية ومقرمشة ومتماسكة بدون تفكك في الزيت.. وجبة مغذية وطعم ولا أطعم

طريقة عمل كفتة البطاطس المحشية الرائعة، تعتبر كفتة البطاطس من المأكولات الشهية والمحببة لدي العديد من الأشخاص الكبار والصغار، ويمكن عمل كفتة البطاطس بأكثر من حشو مختلف مثل اللحمة المفروم أو الجبنة، وفي هذا المقال نقدم لكم طريقة عمل كفتة البطاطس بطريقة سهلة وفي أسرع وقت وهي طريقة صحية وغنية بالفيتامينات، وجبة متكاملة بالإضافة إلى الطعم الخطير.

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طريقة عمل كفتة البطاطس في المنزل

هناك العديد من طرق عمل كفتة البطاطس ومن هذه الطرق نسردها لكم في السطور التالية:

المكونات

كيلو من البطاطس.

نصف كيلو لحمة مفروم.

ملعقة فلفل أسود.

ملعقة كمون.

بيضة واحدة.

ملعقة كبيرة ملح.

٢ حبة بصل.

حوالي ملعقة ثوم بودر.

وحوالي ملعقة بابريكا.

ملعقة بصل بودر.

٢ ملعقة زيت.

طريقة التحضير لكفتة البطاطس