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عمر شويل - جدة خطوة بخطوة طريقة عمل المكرونة بالبشاميل من الألف إلى الياء بكل التفاصيل - ثقفني
طريقة عمل المكرونة بالبشاميل من الألف إلى الياء، المكرونة البشاميل هي ذات أصل إيطالي قديم وليست عربية كما يعرف البعض، بعد ذلك اشتهرت في الوطن العربي وأصبح الكثير منا يحضرها فهي أكلة مغذية جدا وذلك لاحتوائها على جميع القيم الغذائية، لذا فإنها تعطي الجسم جميع حوائجه من كربوهيدرات إلى بروتين وحتى الخضروات وبالتالي يصبح الجسم في كامل طاقته ونشاطه، فهي عبارة عن معكرونة وبشاميل وتختلف الحشوة يمكن باللحمة المفرومة أو السي فود أو الدجاج.
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طريقة عمل المكرونة بالبشاميل
المكونات
- كيلو من المكرونة الأقلام.
- نصف كيلو من صلصة البشاميل: ثلاثة أكواب حليب، ثلاث ملاعق دقيق، ملح، فلفل أسود، بيضة، ملعقتين زيت.
زيت نباتي.
- نصف كوب جبنة موتزريلا مبشورة.
- ربع كيلو من اللحمة المفرومة المعصجة: كوب عصير طماطم، بصلة مفرومة، زيت نباتي، لحمة مفرومة، ملح وفلفل أسود.
طريقة تحضير ألذ مكرونة بشاميل في المنزل
- نحضر البشاميل أولا: نضع قدر على النار ونضع فيها الزيت ثم الدقيق ونقلب حتى يتغير لونه إلى الأصفر.
- نضع الحليب ونحن نقلب جيداً لا تتكون تكتلات وبعد ذلك نضيف الملح والفلفل الأسود ثم البيضة ونقلب جيداً حتى يتكون قوام ثقيل.
- بعد ذلك نرفع القدر عن النار ونتركه في جانب.
- ومن ثم نقوم بتحضير باقي الوصفة: في قدر آخر نضعه على النار ونضع فيه ماء ونتركه حتى يغلي ثم نضيف المكرونة وتركها عشرة دقائق حتى تستوي.
- بعد ذلك قومي بتصفيتها من الماء وغسلها بالماء البارد.
- نقوم بعدها بتعصيج اللحمة: في طاسة نضع قليل من الزيت ثم بصلة مفرومة ونقلب حتى تذبل ثم نضيف اللحمة المفرومة ونقلب بعد ذلك نضيف عصير الطماطم ونتركها حوالي ربع ساعة لكي تنضج.
- بعد ذلك في صينية نضع قليل من البشاميل و نصف كمية المكرونة وبعدها كوب من البشاميل ثم اللحمة المعصجة كلها، ومن ثم نضيف الكمية الآخرى من المكرونة وكمية البشاميل المتبقية ونضع على الوجه الجبنة الموتزريلا وندخلها الفرن الساخن حتى يحمر الوجه وتقدم وهي ساخنة.
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