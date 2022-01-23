خطوة بخطوة طريقة عمل المكرونة بالبشاميل من الألف إلى الياء بكل التفاصيل

طريقة عمل المكرونة بالبشاميل من الألف إلى الياء، المكرونة البشاميل هي ذات أصل إيطالي قديم وليست عربية كما يعرف البعض، بعد ذلك اشتهرت في الوطن العربي وأصبح الكثير منا يحضرها فهي أكلة مغذية جدا وذلك لاحتوائها على جميع القيم الغذائية، لذا فإنها تعطي الجسم جميع حوائجه من كربوهيدرات إلى بروتين وحتى الخضروات وبالتالي يصبح الجسم في كامل طاقته ونشاطه، فهي عبارة عن معكرونة وبشاميل وتختلف الحشوة يمكن باللحمة المفرومة أو السي فود أو الدجاج.

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طريقة عمل المكرونة بالبشاميل

المكونات

كيلو من المكرونة الأقلام.

نصف كيلو من صلصة البشاميل: ثلاثة أكواب حليب، ثلاث ملاعق دقيق، ملح، فلفل أسود، بيضة، ملعقتين زيت.

زيت نباتي.

زيت نباتي. نصف كوب جبنة موتزريلا مبشورة.

ربع كيلو من اللحمة المفرومة المعصجة: كوب عصير طماطم، بصلة مفرومة، زيت نباتي، لحمة مفرومة، ملح وفلفل أسود.

طريقة تحضير ألذ مكرونة بشاميل في المنزل