وصفة كرات البسبوسة الشهية.. جربيها مرة وبعدها من نفسك ستكررينها من جمال طعمها

وصفة كرات البسبوسة الشهية، وصفتنا لليوم هي كرات البسبوسة الشهية فتحضيرها لن يأخذ معك عشر دقائق، فهي وصفة سهلة وسريعة ومغذية في الوقت ذاته، كما أنها من الحلويات الشرقية ذات الطعم اللذيذ، فجميع من يتذوقها يحبها، فهي تتمتع بطعم رائع ورائحة ذكية، وتعددت أشكال البسبوسة ولكن اليوم سنعد شكل الكرات فهي خفيفة وسهلة الأكل ومغطسة في الشربات، وسيحبها الصغار والكبار.

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طريقة عمل كرات البسبوسة السريعة

البسبوسة هي من الحلويات اللذيذة التي يحبها الكثير، وكل ربة منزل تحب أن تحضر ما يحبه أفراد العائلة، وسنحضر اليوم كرات البسبوسة بأسهل طريقة وبأقل تكلفة.

المكونات

كوبين من الزبادي.

ثلاثة أكواب من السمنة.

علبة قشطة بلدي.

كوب من السكر البودرة.

ملعقة بيكنج بودر.

كوب إلا ربع من السمنة.

شربات.

فول سوداني.

كوب جوز الهند.

مقادير الشربات

كوبين سكر.

كوب ونصف ماء.

ملعقة فانيليا.

عصرة ليمون.

طريقة تحضير ألذ كرات بسبوسة