نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفة كرات البسبوسة الشهية.. جربيها مرة وبعدها من نفسك ستكررينها من جمال طعمها في المقال التالي
وصفة كرات البسبوسة الشهية، وصفتنا لليوم هي كرات البسبوسة الشهية فتحضيرها لن يأخذ معك عشر دقائق، فهي وصفة سهلة وسريعة ومغذية في الوقت ذاته، كما أنها من الحلويات الشرقية ذات الطعم اللذيذ، فجميع من يتذوقها يحبها، فهي تتمتع بطعم رائع ورائحة ذكية، وتعددت أشكال البسبوسة ولكن اليوم سنعد شكل الكرات فهي خفيفة وسهلة الأكل ومغطسة في الشربات، وسيحبها الصغار والكبار.
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طريقة عمل كرات البسبوسة السريعة
البسبوسة هي من الحلويات اللذيذة التي يحبها الكثير، وكل ربة منزل تحب أن تحضر ما يحبه أفراد العائلة، وسنحضر اليوم كرات البسبوسة بأسهل طريقة وبأقل تكلفة.
المكونات
- كوبين من الزبادي.
- ثلاثة أكواب من السمنة.
- علبة قشطة بلدي.
- كوب من السكر البودرة.
- ملعقة بيكنج بودر.
- كوب إلا ربع من السمنة.
- شربات.
- فول سوداني.
- كوب جوز الهند.
مقادير الشربات
- كوبين سكر.
- كوب ونصف ماء.
- ملعقة فانيليا.
- عصرة ليمون.
طريقة تحضير ألذ كرات بسبوسة
- نضع السكر والماء على النار في حلة وحتى يغلي الماء ننتظر خمس دقائق ثم نضف عصرة الليمون، وبعد مرور خمس دقائق أخرى نطفئ النار عليه.
- نخلط كل من المكونات الآتية في إناء عميق : الزبادي والبيكنج بودر والسمنة والسكر والسميد والقشطة وجوز الهند.
- نقلبها حتى تتماسك العجينة ثم نبدأ في تشكيلها.
- نشكل كرات ذات حجم متوسط، ثم في صينية ندهنها سمنة ونضع الكرات فيها مع ترك مسافة بينهم.
- ندخلها في فرن حامي بدرجة حرارة ١٨٠ درجة.
- بعد مرور عشر دقائق نخفض النار وننتظر حتى يتغير لون الكرات إلى الأصفر ونتأكد من استوائها نقوم بإخراجها.
- نضع الكرات في الشربات لمدة خمس دقائق ثم نخرجها منه ونضعها في جوز الهند المبشور.
- نتركها تبرد في الثلاجة لمدة نصف ساعة ثم نخرجها وتقدم باردة.
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