نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القرنفل والعرقسوس هدية ربانية تعالج تسوس الأسنان والضروس ويزيل الم العصب في المقال التالي

عمر شويل - جدة علاج تسوس الأسنان بالقرنفل هذا ما يعد أفضل الطرق الطبيعية لأزاله تسوس الأسنان في المنزل ، حيث يلعب القرنفل دورا هام في علاج التسوس والألم الناتجة عنه بشكل سريع فيعتبر مسكن سريع المفعول، فكما نعلم حين تصاب السن أو الضرس بالتسوس تبدأ لمعانة تدريجيا فكلما ذات التسوس تزيد معه الآلم حتي يصل إلى العصب ومن هنا حتما ولابد على المريض التوجه إلى طبيب الأسنان والكشف عنه وربما يحتاج إلي عشو العصب أو خلع الضرس بأكمله حسب حالة الضرس نفسه، ومن هنا نقدم لكل زوار موقعنا ثقفني الكرام بعض من الوصفات لـ علاج تسوس الأسنان بالقرنفل أو علاج تسوس الأسنان بالكركم.

علاج تسوس الأسنان بالقرنفل

يمكن تسكين الم الأسنان بالقرنفل الذي تعددت فوائده سواء على الشعر أو للبشرة وللاسنان، وهناك أكثر من طريقة يمكن استخدامها كوصفة بالقرنفل، منها وضع عود من القرنفل على المكان المصاب في السن أو الضرس ثم الضغط عليه برفق لمدة 15 دقيقة، تكرر الوصفة عند اللازم، الوصفة الثانية بالقرنفل هي المضمضة للفم من خلال نقع كمية من القرنفل في ماء دافئ ثم المضمضة به مرتين يوميًا.

وصفة العرقسوس لعلاج تسوس الاسنان



من أكثر ما يتم البحث عنه من الوصفات الطبيعية لعلاج تسوس الأسنان هي وصفة العرقسوس الذي يساعد في قتل البكتيريا والجراثيم فهو مضادة هائل ويرجع ذلك لمحتواه الكبير الذي يقضي على التسوس عن طريق استخدامه كغسول يومي للاسنان.

وصفة الكركم لعلاج تسوس الأسنان

الكركم هو مسحوق من أهم المكونات التي تستخدم لتقليل الم الأسنان في المنزل فهو يغني عن الذهاب إلى الدكتور في حال أن كان الآلم خفيف أو متوسط كونه يحتوي على مادة الكركمين التي تعتبر من المضادات الأكسدة، فهي من المواد المعروفة في مكافحة البكتيريا الفمويةّ، فمن خلال وضع كمية مناسبة من الكركم على السن أو الضرس المصاب مرتين يوميا .

الملح لتسكين الم الأسنان

الملح هو مسكن فعال في تسكين الم الضرس والسن المصاب بالتسوس من خلال ملول الملح الذي يعد عن طريق مزج خمس ملاعق كبيرة من الملح مع كوب من الماء ثم يمضمض به الفم مرتين في اليوم.