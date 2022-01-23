صحة

طريقة تحضير كفتة الفراخ الطرية الاقتصادية مثل الجاهزة بخطوات بسيطة وسهلة

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عمر شويل - جدة طريقة تحضير كفتة الفراخ الطرية الاقتصادية مثل الجاهزة بخطوات بسيطة وسهلة - ثقفني

تعد الكفتة من أكثر الوصفات و الوجبات السريعة المحببة لدى الجميع وهذا لأنها من الوصفات السريعة و الشهية اللذيذة، وهناك العديد من أنواع الكفتة المتواجدة في المطاعم من اللحم و السمك و الدجاج ومن ألذ هذه الأنواع هي كفتة الفراخ لأن طعمها مميز جدًا، كما أنها من الأكلات الاقتصادية لأنها تحتوي على مكونات بسيطة جدًا و غير مكلفة كما أنه من كمية قليلة من الدجاج يمكنك تحضير كمية كبيرة من الكفتة وسنقدم لكم أسهل وأسرع طريقة لتحضير كفتة الفراخ الطرية و الجوسي مثل المطاعم.

مقادير كفتة الدجاج

مكونات كفتة الدجاج بسيطة جدًا ومتوفرة في معظم المنازل، المكونات هي:

  • كيلو من أوراك وصدور الدجاج المخلية.
  • 2 بصلة مفرومة متوسطة الحجم.
  • نص كوب من الشبت والبقدونس المفرومين
  • ملح.
  • فلفل أسود.
  • ملعقة صغيرة من بهارات فراخ.
  • بصل بودر.
  • توم بودرة.
  • 3 معالق كبيرة من النشا.
  • 2 معالق من البقسماط الناعم.
  • 3 معالق كبيرة من زيت زيتون.
  • معلقه كبيره من البيكنج بودر.

طريقة تحضير كفتة الدجاج

كفتة الفراخ لا تحتاج في تحضيرها خطوات كثيرة، وطريقة التحضير هي:

  • أولا نقوم بتنظيف صدور اوراك الدجاج حيداً بالماء والدقيق لكى تتخلصي من الدم العالق بداخلها أن وجد.
  • بعد ذلك نحضر الكبة ونقوم بتقطيع حبات البصل إلى أربعة أقسام.
  • ثم نقوم بوضع البصل في الكبة ونقوم بضربه ثم نضيف الشبت و البقدونس.
  • نضرب البصل جيدًا حتى يصبح قوامهم ناعم.
  • نضيف بالتدريج الدجاج مع الضرب المستمر لكي يتجانس المكونات مع بعضها دون حدوث تكتلات.
  • نضرب الكفتة فى الكبة جيدًا حتى يصبح قوام الكفتة ناعم.
  • بعد ذلك نقوم بوضع الكفتة في بولة كبيرة ونضيف عليها النشا و البقسماط و الملح و الفلفل الأسود و البهارات والثوم والبصل البودر.
  • نخلط كافة هذه المكونات مع الكفتة جيدًا حتى يمتزجا المكونات مع بعضهم البعض.
  • نضع الكفتة في الثلاجة لمدة ساعة حتى ترتاح قليلًا ويسهل تشكيلها.
  • بعد ذلك نقوم بوضع القليل من الزيت في بولة صغيرة.
  • نقوم بتوزيع الزيت على اليدين.
  • ثم نقوم بتشكيل الكفتة على اسياخ الشيش طاووق او تشكيها أصابع.
  • نقوم برص الكفتة في صينية الفرن بعد توزيع القليل من الزيت بداخلها.
  • نسخن الفرن مسبقاً ثم نضع صينية الكفتة في الفرن على درجة حرارة 200 درجة حتى يتم تسويتها وتأخذ لون الشوي المميز.
  • نخرجها من الفرن ونقدمها للطعام بالصحة والهنا.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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