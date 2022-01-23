طريقة تحضير كفتة الفراخ الطرية الاقتصادية مثل الجاهزة بخطوات بسيطة وسهلة

تعد الكفتة من أكثر الوصفات و الوجبات السريعة المحببة لدى الجميع وهذا لأنها من الوصفات السريعة و الشهية اللذيذة، وهناك العديد من أنواع الكفتة المتواجدة في المطاعم من اللحم و السمك و الدجاج ومن ألذ هذه الأنواع هي كفتة الفراخ لأن طعمها مميز جدًا، كما أنها من الأكلات الاقتصادية لأنها تحتوي على مكونات بسيطة جدًا و غير مكلفة كما أنه من كمية قليلة من الدجاج يمكنك تحضير كمية كبيرة من الكفتة وسنقدم لكم أسهل وأسرع طريقة لتحضير كفتة الفراخ الطرية و الجوسي مثل المطاعم.

مقادير كفتة الدجاج

مكونات كفتة الدجاج بسيطة جدًا ومتوفرة في معظم المنازل، المكونات هي:

كيلو من أوراك وصدور الدجاج المخلية.

2 بصلة مفرومة متوسطة الحجم.

نص كوب من الشبت والبقدونس المفرومين

ملح.

فلفل أسود.

ملعقة صغيرة من بهارات فراخ.

بصل بودر.

توم بودرة.

3 معالق كبيرة من النشا.

2 معالق من البقسماط الناعم.

3 معالق كبيرة من زيت زيتون.

معلقه كبيره من البيكنج بودر.

طريقة تحضير كفتة الدجاج

كفتة الفراخ لا تحتاج في تحضيرها خطوات كثيرة، وطريقة التحضير هي: