نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تحضير كفتة الفراخ الطرية الاقتصادية مثل الجاهزة بخطوات بسيطة وسهلة في المقال التالي
تعد الكفتة من أكثر الوصفات و الوجبات السريعة المحببة لدى الجميع وهذا لأنها من الوصفات السريعة و الشهية اللذيذة، وهناك العديد من أنواع الكفتة المتواجدة في المطاعم من اللحم و السمك و الدجاج ومن ألذ هذه الأنواع هي كفتة الفراخ لأن طعمها مميز جدًا، كما أنها من الأكلات الاقتصادية لأنها تحتوي على مكونات بسيطة جدًا و غير مكلفة كما أنه من كمية قليلة من الدجاج يمكنك تحضير كمية كبيرة من الكفتة وسنقدم لكم أسهل وأسرع طريقة لتحضير كفتة الفراخ الطرية و الجوسي مثل المطاعم.
مقادير كفتة الدجاج
مكونات كفتة الدجاج بسيطة جدًا ومتوفرة في معظم المنازل، المكونات هي:
- كيلو من أوراك وصدور الدجاج المخلية.
- 2 بصلة مفرومة متوسطة الحجم.
- نص كوب من الشبت والبقدونس المفرومين
- ملح.
- فلفل أسود.
- ملعقة صغيرة من بهارات فراخ.
- بصل بودر.
- توم بودرة.
- 3 معالق كبيرة من النشا.
- 2 معالق من البقسماط الناعم.
- 3 معالق كبيرة من زيت زيتون.
- معلقه كبيره من البيكنج بودر.
طريقة تحضير كفتة الدجاج
كفتة الفراخ لا تحتاج في تحضيرها خطوات كثيرة، وطريقة التحضير هي:
- أولا نقوم بتنظيف صدور اوراك الدجاج حيداً بالماء والدقيق لكى تتخلصي من الدم العالق بداخلها أن وجد.
- بعد ذلك نحضر الكبة ونقوم بتقطيع حبات البصل إلى أربعة أقسام.
- ثم نقوم بوضع البصل في الكبة ونقوم بضربه ثم نضيف الشبت و البقدونس.
- نضرب البصل جيدًا حتى يصبح قوامهم ناعم.
- نضيف بالتدريج الدجاج مع الضرب المستمر لكي يتجانس المكونات مع بعضها دون حدوث تكتلات.
- نضرب الكفتة فى الكبة جيدًا حتى يصبح قوام الكفتة ناعم.
- بعد ذلك نقوم بوضع الكفتة في بولة كبيرة ونضيف عليها النشا و البقسماط و الملح و الفلفل الأسود و البهارات والثوم والبصل البودر.
- نخلط كافة هذه المكونات مع الكفتة جيدًا حتى يمتزجا المكونات مع بعضهم البعض.
- نضع الكفتة في الثلاجة لمدة ساعة حتى ترتاح قليلًا ويسهل تشكيلها.
- بعد ذلك نقوم بوضع القليل من الزيت في بولة صغيرة.
- نقوم بتوزيع الزيت على اليدين.
- ثم نقوم بتشكيل الكفتة على اسياخ الشيش طاووق او تشكيها أصابع.
- نقوم برص الكفتة في صينية الفرن بعد توزيع القليل من الزيت بداخلها.
- نسخن الفرن مسبقاً ثم نضع صينية الكفتة في الفرن على درجة حرارة 200 درجة حتى يتم تسويتها وتأخذ لون الشوي المميز.
- نخرجها من الفرن ونقدمها للطعام بالصحة والهنا.
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