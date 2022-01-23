النوتيلا وأسهل طريقة لعملها في البيت بمكونات غير مكلفة وبسيطة جدًا

تناول الشوكولاتة يعمل على تحسين المزاج؛ حيث إن تناولها بطريقة معتدلة دون الإسراف هذا يعمل على تعديل الحالة المزاجية لدى العديد من الأشخاص، وتعد شوكولاتة النوتيلا نوعًا من أنواع الشوكولاتة وهي سهلة التحضير وتناسب جميع الأمهات اللاتي يحرصنَ بشدة على صنع متطلبات أسرهنَّ دون الحاجة لتعقيد الموضوع، وتعد تلك الشوكولاتة مجهزة لتناولها على الخبز ويمكن استخدام الشوكولاتة النوتيلا مع العديد من الوصفات؛ لذا سوف نشرح لكم طريقة عملها بكل سهولة ويسر و بمكونات موجودة في كل بيت.

مكونات عمل شوكولاتة النوتيلا

ملعقة كبيرة كاكاو بودرة

2 ملعقة كبيرة زيت نباتي

نصف ملعقة صغيرة فانيليا سائلة

نصف ملعقة صغيرة ملح

450 جم من الشوكولاتة بالحليب أو السادة

كوب بندق

طريقة تحضير شوكولاتة النوتيلا

هناك بعض الخطوات لتحضير الشوكولاتة منها: