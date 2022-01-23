نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر النوتيلا وأسهل طريقة لعملها في البيت بمكونات غير مكلفة وبسيطة جدًا في المقال التالي
عمر شويل - جدة النوتيلا وأسهل طريقة لعملها في البيت بمكونات غير مكلفة وبسيطة جدًا - ثقفني
تناول الشوكولاتة يعمل على تحسين المزاج؛ حيث إن تناولها بطريقة معتدلة دون الإسراف هذا يعمل على تعديل الحالة المزاجية لدى العديد من الأشخاص، وتعد شوكولاتة النوتيلا نوعًا من أنواع الشوكولاتة وهي سهلة التحضير وتناسب جميع الأمهات اللاتي يحرصنَ بشدة على صنع متطلبات أسرهنَّ دون الحاجة لتعقيد الموضوع، وتعد تلك الشوكولاتة مجهزة لتناولها على الخبز ويمكن استخدام الشوكولاتة النوتيلا مع العديد من الوصفات؛ لذا سوف نشرح لكم طريقة عملها بكل سهولة ويسر و بمكونات موجودة في كل بيت.
مكونات عمل شوكولاتة النوتيلا
- ملعقة كبيرة كاكاو بودرة
- 2 ملعقة كبيرة زيت نباتي
- نصف ملعقة صغيرة فانيليا سائلة
- نصف ملعقة صغيرة ملح
- 450 جم من الشوكولاتة بالحليب أو السادة
- كوب بندق
طريقة تحضير شوكولاتة النوتيلا
هناك بعض الخطوات لتحضير الشوكولاتة منها:
- نقوم بتشغيل الفرن على درجة حرارة متوسطة
- نقوم بوضع البندق في قاع صينية ثم توزيع حبات البندق بشكل جيد لضمان إتمام عملية التحسين بشكل متساو
- نقوم بإدخال الصينية الفرن لمدة 10 دقائق؛ حتى يتحمص البندق جيدًا
- نقوم بإخراج الصينية من الفرن ونضع حبات البندق المحمصة على فوطة نظيفة ومن ثمَّ نقوم بفركها جيدًا
- نترك حبات البندق بعد فركها حتى تبرد تماما بعد إزالة القشرة البنية بشكل جيد
- نقوم بعمل حمام مائي على النار ويجب أن تكون هادئة ومن ثم نقوم بتسييح الشوكولاتة والتقليب المستمر حتى نحصل على خليط متجانس ومتماسك
- نقوم بإبعاد الشوكولاتة عن النار ثم نتركه حتى يبرد
- نقوم بوضع حبات البندق المحمص الذي تم فركه في الخلاط الكهربائي ثم نبدأ عملية التشغيل وطحن البندق جيدًا
- نقوم بإضافة السكر والزيت والملح والفانيليا والكاكاو والاستمرار في عملية الخلط حتى نحصل على خليط متجانس ومتماسك
- بعد ذلك نقوم بإضافة خليط الشوكولاتة السائلة إلى الخلاط ثم التشغيل مرة أخرى حتى تمتزج المكونات ببعضها البعض
- نقوم بتصفية ذلك الخليط من أي تكتلات باستخدام مصفاة أو غربال سلك
- نقوم بوضع شوكولاتة النوتيلا في برطمان وتركها حتى تبرد تمامًا وتحصل على السمك المطلوب
- بعد ذلك أصبحت جاهزة للتقديم وبالهنا والشفا.
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