الماء الدافئ على الريق مفعول سحرى أكيد وينقص من الوزن 5 كيلو فى يوميان، رجيم النجمات السريع و الغير مكلف.

مما لا شك فيه أن الماء من أهم وأقوى الأشياء المؤثرة في البشرة والشعر و أيضا التخسيس، كما ينصح الأطباء بكثرة شرب الماء، فيجب على الشخص الطبيعي شرب ما يقارب لترين من الماء كأقل تقدير، كما أن الماء مفيد للعديد من الأمراض، فالماء يعتبر العلاج الأول لمرض الجفاف، كما يساعد قي العديد من الأمراض الأخرى، و تظهر نتائج شرب الماء بكثرة بشكل ملحوظ على الجسم، كما أكدت العديد من الدراسات بأن تناول الماء العادي وليس البارد يساعد على إسراع عملية الحرق، على النقيض الماء البارد يحتاج وقت أكثر لتدفئة الماء.

‏ ‏الماء الدافئ على الريق

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‏ كما أن معدل شرب الماء يختلف من شخص إلى آخر فمثلا المرضعات وكبار السن ومن يعانى من إفراز العرق بكثرة ومن يمارس التمارين الرياضية يحتاجون كميات ماء أكثر من الأشخاص ذوى الحركة الأقل، كما أن الدراسات أثبتت أن قلة شرب الماء ممكن أن تحدث العديد من المشكلات قي الجسم، فمثلا قلة الماء قد تؤدى إلى الجفاف وعسر الهضم والصداع وقد تسبب سوء الحالة المزاجية والشعور بالجوع.

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‏الماء الدافئ للتخسيس

‏ مشروب الماء الدافئ يعتبر مشروب ساحر، فهو يساعد بشكل كبير في حرق الدهون، نضع ملعقة من العسل الأبيض بالإضافة إلى عصرة من الليمون إلى كوب من الماء الدافئ، يشرب صباحاً على معدة فارغة يوميا، هناك أيضا العديد من الوصفات الأخرى لمشروب الماء الدافئ فمثلا يمكن إضافة خل التفاح إلى الماء الدافئ المغلي مسبقا، ويشرب قبل كل وجبة بساعة، فهذا المشروب يعمل بشكل كبير ومؤثر على حرق الدهون، كما يمكن أيضا إضافة الليمون والزعفران، نضيف ملعقة من الزعفران المنقوع إلى الماء الدافئ وعصرة من الليمون الطازج.

مشروبات التخسيس

‏ من الوصفات المفيدة جداً لمشروب الماء الدافئ الماء الدافئ بالكمون، نحضر كوباً من الماء المغلي ونضع به ملعقة كبيرة من الكمون المطحون، يشرب هذا المشروب قبل الوجبات يومياً، البردقوش أيضا يمكن أن يضاف إلى الماء الدافئ، نحضر كوب من الماء المغلي مسبقا ونضع به ملعقة من البردقوش وعصير الليمون ويترك لساعتين ويشرب منه طوال اليوم، مشروب الماء الدافئ مع قشر الرمان يساعد أيضاً في حرق الدهون، تنقع ملعقة من قشر الرمان مع ملعقة من خل التفاح لمدة ساعة علي أقل تقدير، ويشرب هذا المشروب صباحاً علي الريق.