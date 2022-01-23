طريقة عمل الفول النابت بطعم رائع ولذيذ أعملي ألذ شوربة الفول النابت على أصوله بطريقة صحية ومغذية

يعتبر الفول النابت من البقوليات التي تحتوي على الكثير من البروتينات والألياف والكثير من الفيتامينات مثل فيتامين أ وفيتامين ج وأيضاً يحتوي على الحديد والبوتاسيوم، كما أن الفول يحتوي على مادة تساعد في تحفيز الدوبامين وهي مادة تعمل على تعزيز عمل الدماغ، كما أن الفول يوجد به الفوليت الذي يعمل على إنتاج كرات الدم الحمراء، ولكن مع وجود كل هذه الفوائد للفول إلا أنه يوجد له أيضاً أضرار، مثل أن الإكثار في تناول الفول يؤدي إلى فقر الدم وخصوصاً للرجال.

طريقة عمل الفول النابت

لعمل الفول النابت بطريقة صحيحة وناجحة يجب اتباع الخطوات التالية، وهذه الخطوات عبارة عن:

المكونات:

عدد ٣ كوب من الفول.

ماء حسب الاحتياج.

عدد ٢ بصلة مقطعة الي جوانح رفيعة.

ربع كوب عصير الليمون.

معلقة كبيرة كمون.

معلقة كبيرة من السمن البلدي.

معلقة صغيرة هال مطحون.

طريقة عمل الفول النابت:

نقوم بغسل الفول بطريقة جيدة، ثم بعد ذلك نضعه في وعاء عميق.

نغطي حبات الفول بالماء بشكل كلي، ونتركه في الماء مدة لا تقل عن يومين، ويجب تغير الماء بشكل مستمر كل فترة.

ثم بعد ذلك نتخلص من الماء ونغطي الفول بقطعة من القماش رطبة وعليها كيس نايلون، ونتركها مغطاه لمدة يومين أخرين.

وبعد أن ينبت الفول نغسله جيداً بالماء.

ونضع السمنة البلدي على نار هادئة ونضع فيها البصل ونقوم بتشويحه حتى يتغير لونه.

وبعد ذلك نقوم بإضافة الملح والكمون ونقلبهم باستمرار، وبعد أن يأخذ اللون الذهبي نضع الفول النابت فيه.

ثم نضع الهال وكمية قليلة من الماء وعصير الليمون أيضاً، ونترك جميع المكونات على نار هادئة حتى ينضج الفول بشكل كلي، ويقدم الفول للأكل ساخن.

فوائد الفول

توجد الكثير من الفوائد للفول، ومن هذه الفوائد ما يلي:

يحتوي على سعرات حرارية قليلة جداً، ومفيد لأصحاب الحمية الغذائية.

يقوم الفول بتعزيز الجهاز الهضمي.

كما أن الفول يقوم بتقوية العظام.

يعمل الفول على خفض نسبة الكولسترول في الدم.

كما أنه يعمل على التخفيف من أعراض فقر الدم.

يقوم بالمساعدة في نمو الجنين بشكل صحي.

يعتبر الفول من البقوليات التي توجد لها فوائد وأضرار أيضاً، ومن فوائد الفول أنه يساعد في الحمية الغذائية لأنه لا يملك سعرات حرارية كبيرة ويشعر بالشبع لفترة طويلة، كما أنه يحتوي على كثير من الفيتامينات التي تعمل على بناء الجسم بطريقة صحية، ومن أشهر أضرار الفول ان تناوله بكثرة يؤدي إلى فقر الدم وللرجال بالأخص.