طريقة عمل الكسكس المغربي باللحم أو الدجاج في البيت بوصفة صحية ١٠٠٪

طريقة عمل الكسكس المغربي، واحد من الأطعمة المحببة لدي الكثيرين سواء في المغرب أو باقي الدول العربية، يشتهر الكسكس بشكل كبير للغاية في دول شمال إفريقيا الجزائر وتونس والمغرب، وامتد إلي أن وصل إلي باقي الدول العربية، لذا نوضح إليكم من خلال هذا التقرير المفصل كيفية عمل الكوسكوس بمختلف الطرق من خلال شرح المقادير المطلوبة وطريقة التحضير.

طريقة عمل الكسكس المغربي

يجب على ست البيت العربية توفير بعض من المقادير اللازمة لعمل الكسكس المغربي أو ما قد يذكر عليه في مصر الكوسكوسي، جاءت هذه المقادير كالتالي:

ربع معلقة سكر.

نصف معلقة زنجبيل.

نصف معلقة قرفة.

أربع اكواب ماء مغلي.

ثلاث ثمرات بصل شرائح.

ربع معلقة زعفران.

نصف كيلو كسكس.

ثمرتين طماطم وتقطيعهم قطع.

كليو لحم مقطع موزة الضأن.

بقدونس.

نصف كيلو جزر قطع.

نصف كيلو لفت.

ربع حبة ملفوف.

أربع ثمرات كوسه.

حمص مسلوق.

ثمرتين فلفل احمر حار.

نصف كوب زيت زيتون.

ملح.

البهارات.

نصف كيلو يقطين.

معلقة كركم.

معلقة من الزبدة.

نصف كوب من الزبيب.

طريقة عمل الكوسكوس المغربي باللحم

نقوم بتشويح البصل في الزيت قدر وبعدها نقوم بوضع اللحم مع البهارات، والتقليب، والتقليب ،ثم نضع الطماطم، والماء المغلي، ونقوم بتغطية القدر لمدة ساعتين، ثم نقوم باضافة الجزر والملفوف واللفت، ونذكركم برابط طريقة عمل محبوس الدجاج الكويتي.

ثم نقوم بتحضير الكسكس برش كوبيتين من الماء البارد مع الخلط ثم نضيف ربع كوب زيت الزيتون. ويحدث خروج البخار من القدر الخاص ب الكسكس، ونقوم بترك الكسكس، يتبخر لمدة اربع ساعة . نقوم برفع القدر من فوق النار، ونرش الكسكس بكأسين من الماء البارد، و اضافة ملعقة ملح، وملعقة زيت زيتون، ونضع باقية الخضار في القدر، ومعهم الكسكس ونتركة يتبخر لمدة ربع ساعة أخرى. وفي ذلك الوقت نقوم بأحضار المقلية لنشوح البصل في الزبدة، ثم نضع البهارات ويترك البصل فوق نار هادئة لمدة ربع ساعة. نضيف الزبيب مع التقليب لكي يتغير لون البصل ليكون ذهبياً، ونقوم بتقديم الكسكس في طبق ونضيف لة صلصة اللحم والخضار والبصل علي صينية التقديم وبالهناء والشفاء، طريقة عمل المقلوبة بالدجاج.

طريقة عمل الكسكس بالدجاج

المقادير المطلوبة لعمل الكوسكوسي المغربي بالدجاج، يلزم توفير التالي:

أربع ثمرات كوسه مقطعه.



أربع ثمرات جزر مقطع.

بصلتين مفروم.

ربع كوب زيت نباتي.

٥٠ جرام زبدة.

كاسين مرقة دجاج.

دجاج مقطع لقطع حسب الرغبة.

أربع ثمرات بطاطس مقطعه.

كليو او نصف كسكس جاهز حسب الرغبة.

جاهز حسب الرغبة. نصف كوب ماء الزغفران.

نصف معلقة فلفل احمر حار، ونذكركم برابط طريقة عمل المكرونة الإيطالية.

فلفل اسود.

ملح.

عقدة صفراء.

طريقة عمل الكوسكوس بالدجاج

نقوم بتتبيل الدجاج بالفلفل الاسود، الملح.

نقوم بوضع الزيت في المقلاة علي النار ونشوح البصل فية ثم نضيف الدجاج مع التقليب حتي التحمير بالكامل. ثم نقوم برفع الدجاج من علي النار ووضعة في ورق لازالة وامتصاص وتصفية الزيت منة. ونقوم بتسخين الزبدة في وعاء ونضيف البطاطس والجزر، مع التقليب لمدّة ربع دقائق، ثمّ نضع الكوسه مع التقليب لمدة خمس دقائق. نقوم بوضع الدجاج فوق الخضار ونضيف المرق والزعفران اليه. نضع نكهة العقدة الصفراء والفلفل الأحمر ونترك الوعاء على نار هادئة حتى تتجانس الصلصة ونقوم بطهي الكسكس الجاهز حسب طريقة العمل تجهيزة المدونة علي العبوة، مع إضافة المرق إليه حتى ينضج ويطيب. ونقوم بتقديم الدجاج مع الخضار مع الكسكس الساخن بصحة وعافية، وإليكم رابط طريقة عمل الكبسة.

وصلنا لختام شرح طريقة عمل الكسكس المغربي باللحم أو الدجاج في البيت بوصفة صحية ١٠٠٪.