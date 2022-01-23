طريقة سهلة وسريعة لصنع ستيك الفراخ وسر تتبيلة الستيك دجاج

طريقة سهلة وسريعة لصنع ستيك الفراخ تبحث عنها الكثير من النساء وخصوصًا العاملات اللواتي يرغبن في عمل ستيك دجاج مشوي بالصوص أو مقلي سريعًا بدون بذل جهد وبدون مكونات كثيرة أيضًا، وتعتبر تتبيلة ستيك دجاج مشوي ومقلي من أشهى أنواع تتبيلة الدجاج في المنزل، لذا سنوفر لكم طريقة عمل ستيك الدجاج على الجريل أو في المطبخ بالطريقة التقليدية كي يكون سهل وشبيه إلى طريقة عمل زنجر الفراخ المقرمش.

طريقة سهلة وسريعة لصنع ستيك الفراخ

يمكن لكل سيدة تحضير أشهى الأكلات في المنزل بكل سهولة وباستخدام المكونات البسيطة من المنزل، ومن أفضل تلك الوجبات ستيك الفراخ المحبب والذي يتم تحضيره بالخطوات التالية:

كمية مناسبة من صدور الدجاج على أن تكون خالية من العظم.

عدد 4 فص من الثوم المفروم.

مقدار ملعقة واحدة من الزعتر.

نصف ملعقة صغيرة من الأوريجانو.

مقدار نصف ملعقة من الملح، ونصف أخر من الفلفل الأسود.

عدد 2 ملعقة من قشور الليمون.

وصفة ستيك دجاج بالصوص شهية

تعتقد بعض ربات المنازل أن كيفية إعداد الستيك دجاج مثل المطاعم الفاخرة صعبة أو تتطلب الكثير من الخطوات، إلا أننا نضع بين يديكي طريقة سهلة وسريعة لصنع ستيك الفراخ في البيت بأقل وقت ومجهود لذيذة وصحية على المعدة، أما عن تحضير الوصفة فهو كالتالي:

في الخطوة الأولى يتم خلط جميع التوابل السابق تجهيزها في الخلاط جيدًا.

بعدها نضع صدور الدجاج في وعاء مناسب وتتبيلها بالتوابل المخلوطة بشكل جيد.

توضع الفراخ بعد تتبيلها في الثلاجة بعد تغطيتها جيدًا لمدة أربعة ساعات ويمكن أن تترك من الليل وحتى الصباح.

نقوم بتجهيز الشواية لعمل ستيك الدجاج اللذيذ عن طريق تسخينها جيًدا.

وإضافة القليل من الزيت إليها وهذا لضمان عدم التصاق الدجاج بالشواية.

توزيع الدجاج على الشواية وتترك ما بين دقيقتين إلى خمس دقائق ويتم تقليبها على الجنب الأخر وتترك لنفس المدة.

بعد تمام النضج يتم وضع الستيك دجاج في أطباق التقديم بالكمية المرغوب فيها وتقديمه ساخنًا على المائدة، وينصح بوجوده في العزومات على السفرة.