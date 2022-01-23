نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل حلوى جوز الهند بالزبدة بمكونات بسيطة ومتوفرة وبطريقة سهلة للغاية في المقال التالي

عمر شويل - جدة حلوى جوز الهند بالزبدة ، تتميز ببساطة مكوناتها، كما أنها من الوصفات اللذيذة وسهلة التحضير ولا تتطلب الكثير من الوقت أو الجهد أثناء تحضيرها، كما يمكن تزيينها بصوص النوتيلا أو صوص الشوكولاتة البيضاء أو صوص الكراميل.

كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل أصابع الجبنة المقلية وأيضا بيتزا التوست بعيش التوست وكذلك كيكة الهوهوز اللذيذة وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل حلوى جوز الهند بالزبدة.

مكونات حلوى جوز الهند بالزبدة

تتكون هذه الوصفة من مكونات بسيطة ومتوفرة في أغلب البيوت وليست مكلفة وسنتعرف فيما يلي علي مكونات هذه الوصفة ومكوناتها كالتالي:

كوب ونصف من جوز الهند المبشور.

كوب إلا ربع من السكر الأبيض.

ثلاث ملاعق كبار من الدقيق الأبيض.

ثلاث ملاعق كبار من الزبدة.

بيضة.

رشة فانيليا.

صوص شوكولاتة أو مربي للتزيين.

طريقة التحضير

سنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل حلوى جوز الهند بالزبدة وطريقة تحضيرها كالتالي:

نقوم بتقليب كلا من جوز الهند والسكر وثلاث ملاعق الدقيق مع بعضهم البعض جيدا.

ثم نقوم بعد ذلك بإضافة الزبدة ونخلطها جيدا مع المكونات حتي تمتزج جميعالمكونات.

ثم بعد ذلك نقوم بخفق البيضة مع الفانيليا ثم نقوم بإضافة البيض المخفوق إلي خليط جوز الهند والزبدة.

ونستمر في خلط جميع المكونات جيدا مع بعضهم البعض حتي يمتزجوا جيدا.

ثم بعد ذلك نقوم بجلب صينية أو صاج ونضع عليه ورق زبدة ونقوم بتشكيل خليط جوز الهند إلي كور متساوية الحجم ونقوم برصهم على الصاج.

ثم نقوم بعمل ثقب باصبع اليد في كرات جوز الهند حتي نضع فيه المربي أو صوص الشوكولاتة بعدما تتم تسويتها.

بعد ذلك نقوم بتسخين الفرن وبعدما يسخن ندخل الصاج الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة مئوية.

وعندما تأخذ حلوى جوز الهند اللون الذهبي نقوم بإخراجها من الفرن ونتركها حتى تبرد.

وبعدما تبرد نقوم بتزيينها بوضع المربي أو صوص الشوكولاتة في الثقوب التي قمنا بعملها.

ثم تكون بعد ذلك جاهزة للأكل وبالهناء والشفاء.

طريقة عمل صوص الكراميل

يمكننا تناول العديد من الوصفات مع صوص الكراميل وهو يتكون من مكونات موجودة بالمنزل ومتوفرة في أغلب البيوت ومكوناته كالتالي:

كوب من السكر.

ملعقة كبيرة من الزبدة.

كوب من الحليب.

ملعقة من النشا مخلوطة مع ملعقة من الحليب.

طريقة التحضير

يتم تحضير صوص الكراميل في وقت قليل وطريقته كالتالي:

نقوم بوضع السكر في إناء على النار ونتركه حتى يأخذ اللون الذهبي.

ثم ثضع عليه ملعقة الزبدة ونقلبهم جيدا مع بعضهم البعض حتى تتجانس جميع المكونات.

بعد ذلك نضيف اللبن ونقلب جيدا حتي تتجانس جميع المكونات ويصبح الخليط سائلا.

ثم نضيف النشا المخلوط بالحليب ونقلبهم جيدا مع بعضهم البعض، ثم نرفعه من على النار ويكون بعد ذلك جاهز للاستخدام وبالهناء والشفاء.

طريقة عمل صوص القهوة

المكونات

تتكون هذه الوصفة من مكونات بسيطة ومتوفرة في أغلب البيوت ومكوناتها كالتالي:

ملعقة كبيرة كاكاو خام.

ملعقتين كبار قهوة سريعة الذوبان.

أربع ملاعق كبار سكر.

نصف كوب حليب أو ١٠٠ مللي.

أقل من نصف كوب زيت.

طريقة التحضير