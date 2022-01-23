طريقة عمل عجينة السمبوسة البيتي مقرمشة وهشة من الخارج وأحسن من الجاهزة

طريقة عمل عجينة السمبوسة البيتي، تعتبر السمبوسة من أهم المقبلات التي يفضل الكثير تناولها في كافة الأوقات خاصة في شهر رمضان، ونظراً لأهميتها وطعمها الرائع يفضل الكثير تحضيرها في البيت، لذلك سوف نقدم لكم في هذا المقال طريقة إعداد عجينة السمبوسة بكل سهولة وبأقل المكونات والتكاليف دون أن تستغرق وقتاً طويلاً في عملها، وسوف تستطيعي تحضيرها بمذاق شهي مثل أفضل المطاعم، وبعجينة أحلى من العجينة الجاهزة.

طريقة عمل عجينة السمبوسة البيتي

تبحث الكثير من السيدات عن طريقة عمل عجينة السمبوسة البيتي بأسهل طريقة والتي تتمثل في الآتي:

المكونات

كوبان ونصف من الدقيق.

كوب من الماء.

ربع كوب من السمن أو الزبدة أو الزيت.

القليل من الملح.

طريقة تحضير السمبوسة المقرمشة

إحضار وعاء ويوضع به المكونات السابقة، واستمري في التقليب حتى تحصلي على عجين متجانس وطرية.

تترك العجينة ترتاح لمدة ساعة أو ساعتين والأفضل أن تزيد المدة عن ذلك.

يتم تقسيم العجينة إلى قطع صغيرة، ومن الضروري يتم تغطيتها جيداً حتى لا تخف العجينة وتصبح صعب فردها.

تفرد قطع العجينة جيداً، ويضاف إليها القليل من الزيت أو السمن، مع القليل من الدقيق.

تفرد ثلاث قطع أخرى بين كل طبقة يوضع السمن أو الزيت ورشة من الملح.

تفرد العجينة جيداً لتبقى متساوية تماماً.

نحضر مقلاة بها زيت، ثم يوضع بها السمبوسة، اتركيها حتى تأخذ اللون بسيط للغاية ثم أخرجيها من الزيت.

يتم تقطيعها إلى أرباع قطع، ثم قومي بفضل كل قطعة عن الأخرى.

يتم حشو السمبوسة بعدة حشوات حسب الرغبة، ثم يحضر وعاء ويوضع به القليل من الماء والدقيق قفل السمبوسة جيداً.

يتم وضعها في الزيت واقليها حتى تأخذ اللون الذهبي الجميل والمميز، وحتى تكون مقرمشة من الخارج وطرية من الداخل.

تخرج على مناديل ورقية وتقدم بعد ذلك ساخنة ومزينة ببعض أوراق البقدونس الخضراء، وتقدم بجانب طبق من السلطة الخضراء وسلطة الطحينة والكاتشب.

وهكذا نكون قدمنا لكم في مقال اليوم طريقة عمل عجينة السمبوسة البيتي بكل سهولة ممكنة، حضريها الآن وأسعدي بها أفراد أسرتك.