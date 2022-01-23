اصنعي فطائر السمسم والسكر الهشة بقوام هش وطعم لذيذ

تُعد فطائر السمسم والسكر ، من الفطائر الهشة التي تمتاز بقوام خفيف جداً وطري من الداخل، وعجينة هذه الفطائر طرية جداً وناعمة يتم تشكيلها على شكل دوائر أو أقراص، يمكن حشوها بالسكر من الداخل أو يمكن إضافته مع العجينة نفسها، يتم تزينها بالسمسم فهي من المخبوزات الجميلة واللذيذة التي تقدم في الإفطار فهي شهية ولذيذة، يمكن تناوله في الأوقات ما بين الوجبات فهي تمتاز بقوام خفيف جداً ولذيذ، وتماز هذه الفطائر بطريقة تحضير بسيطة جداً ومكونات بسيطة وغير مكلفة، تعتبر سهلة جداً بالنسبة للأشخاص المبتديين في عمل المخبوزات فعجنتها سهلة التشكيل، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل فطائر السمسم والسكر بخطوات بسيطة جداً وغير مكلفة.

مكونات عمل فطائر السمسم والسكر

تتكون الفطائر من مكونات سهلة ومغذية هي كما يلي:ـ

4 أكواب من الدقيق الأبيض.

نصف كوب من زيت نباتي.

كوب من الماء الدافئ.

كوب من الحليب الدافئ.

نصف كوب سكر بودرة .

نصف كوب من السمسم .

بيضة.

ملعقة كبيرة خميرة فورية.

2 ملعقة كبيرة زبدة.

ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة كبيرة سكر.

للوجه

صفار بيضة.

ملعقة صغيرة فانيليا.

2 ملعقة من الحليب السائل.

للتزيين

سمسم محمص.

طريقة التحضير

بخطوات بسيطة يمكننا إعداد فطائر السمسم والسكر وهي كما يلي:ـ

نستخدم وعاء عميق ونضع الخميرة وملعقة السكر ونصف كوب من الماء الدافئ ونقلبهم جيداً، ثم نترك الخليط في مكان دافئ لمدة 5 دقائق حتي تتفاعل الخميرة ويتضاعف حجمها. ثم نستخدم وعاء آخر ويتم نخل الدقيق والملح معاً به ثم نضيف السمسم ونقلبهم جيداً بملعقة خشبية، حتي تختلط المكونات جيداً. في العجان الكهربائي نضع البيضة والزيت وكوب الحليب الدافئ والسكر ونخلط المكونات جيداً، حتي يذوب السكر تماماً ثم نضيف خليط الدقيق والخميرة السابقة. ثم نبدأ في العجن برفق مع إضافة الماء تدريجياً حتي تمتزج المكونات جيداً، ثم تضاف ملعقتين الزبدة ونستمر في العجن حتي تتشكل لدينا عجينة طرية وناعمة. ثم نترك العجينة لكي ترتاح في إناء مدهون بقليل من الزيت مع مراعاة تغطيتها لمدة ساعة حتي تختمر ويتضاعف حجمها.

طريقة تشكيل العجينة