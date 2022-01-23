بدون حناء أو صبغات كيميائية.. بملعقة قرنفل تخلصي من الشعر الأبيض نهائيا بدون رجوعة مرة أخرى

وصفة القرنفل لعلاج شيب الشعر من أكثر الوصفات التي من الممكن أن يكون هناك اعتماد تام عليها من قبل الكثير ممن لديهم معاناة مع الشيب، حيث يعتبر خليط من القرنفل مع مكونات طبيعية أخرى من الممكن أن يعالج الشيب تماما للتخلص من أثره وفي أقل وقت ممكن نحصل على الشعر وقد خلا بشكل تام من تواجد الشعر الرمادي مع القضاء على الكثير من عيوب الشعر، ومن أبرزها الضعف والتساقط حيث تعتبر وصفة من القرنفل الطبيعي مع القليل من الزيوت الطبيعية تعد وصفة معالجة للشعر من الضعف والجفاف والتساقط، ومن خلال الآتي من تلك السطور المقبلة نتحدث بالتفصيل عن مكونات الوصفة والطريقة المتبعة للتحضير

وصفة القرنفل لعلاج شيب الشعر

وصفة القرنفل الطبيعية لعلاج شيب الشعر من أهم وأفضل الوصفات من حيث الأثر الإيجابي على الشعر، حيث تعتبر وصفة القرنفل من أقوى الخلطات الطبيعية والتي لها دور في التخلص من أي لون أبيض مع التقوية لخصلات الشعر، وعلاج فروة الرأس من الكثير من المشكلات والتي من أبزها القشرة والالتهابات حيث يعد القرنفل واحد من مضادات الميكروبات، والتي من الممكن أن تساعد على وقاية فروة الرأس من الالتهابات، ومن خلال الآتي بيان بالمكونات الأساسية للخليط.

مكونات وصفة القرنفل

لعلاج شيب الشعر من خلال خلطة القرنفل لا بد من توفر المكونات الآتية:

ملعقة من القرنفل المطحون.

ملعقة من الفازلين.

ملعقة من زيت الزيتون.

ملعقة من جل الصبار.

ملعقة من الحنة.

ملعقة من النشا.

ملعقة من الماء الفاتر.

ملعقة من زيت الخروع.

طريقة التحضير لوصفة القرنفل لإزالة الشيب

من الممكن أن يزال الشيب تماما من الشعر بالاعتماد على خليط المكونات التي سبق التعرف عليها حيث يتم عمل مزج جيد ما بين الفازلين بعد إسالته مع مكون القرنفل المطحون، ولا بد من الخلط ما بين مختلف المكونات للحصول على معجون القرنفل سهل الفرد على خصلات الشعر التي تعاني من الشيب، وتطبيق الخليط يكون مدة ثلاثين دقيقة، وهذا ما يعالج الشيب تماما.