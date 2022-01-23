طريقة هريسة دمياطي بالوصفة الأصلية من محلات دمياط، الحلويات الشرقية من أكثر حلويات المطلوبة لدى الكثير لأن لها طعم مميز يختلف عن باقي أنواع الحلويات، ومن أشهر حلويات الشريقة الهريسة والبسبوسة والكنافة وبلح الشام وزلابية وغيرها من حلويات الشهية ولكن ترغب ربات البيوت في تحضير وصنع تلك الحلويات في المنزل بوصفات مضمونة وتكون نتيجة ناجحة، وسنعد معكم الهريسة الدمياطي التي تشتهر بها مدينة دمياط بمكونات بسيطة أغلبها متواجدة ومتوفرة لديكم من دقيق السميد وسكر وغيرها من مكونات من زبدة وعسل وحليب تجتمع كل تلك مكونات لتعد الهريسة دمياطي الرائعة الساخنة.

طريقة هريسة دمياطي الأصلية

نحتاج إلى عدد 3 كوب دقيق سميد. 3/4 كوب جوز هند ناعم مبشور. 3/4 كوب زبدة طرية غير مالحة. عدد 3 ملاعق كبيرة عسل نحل. 3/4 كوب سكر أبيض. ملعقة ونصف الملعقة من بيكنج صودا. كوب لبن زبادي. التزين لوز أو فستق.

التحضير سيرب عسل تسقية الحلويات

كوب سكر أبيض.

نصف كوب من الماء.

نصف ملعقة صغيرة ماء ورد.

ملعقة صغيرة عصير ليمون

تحضير هريسة دمياطي بالوصفة الأصلية لذيذة الطعم

يسخن الفرن على حرارة 400 ثم نجهز العسل بوضع السكر مع الماء في وعاء على النار وعند غليان نخفف الحرارة لمدة 5 دقائق ثم نرفع العسل من النار ويضاف عليها ماء الورد مع عصير الليمون.

يترك العسل حتى يبرد جانباً ويدهن صينية الهريسة بالزبدة الطرية وتترك جانبا أيضاً، بوعاء آخر يضاف دقيق السميد مع جوز الهند والسكر.

يضاف زبدة على دقيق وتفرك مكونات معا حتى تتشكل عجينة طرية، ثم ننخل بيكنج صودا على مزيج ويضاف عليها الحليب.

وتقلب مكونات معا لعدة دقائق وتفرد عجينة الهريسة في صينية مدهونة بالزبدة، ويرص على وجه الهريسة قطع اللوز وتضغط عليه لكي تلتصق بها.

بعد أن يسخن الفرن تدخل صينية الفرن لمدة 35 دقيقة حتى تنضج وتأخذ لون ذهبي وتخرج من الفرن مباشرة وتسكب عليها العسل الفاتر وهي ساخنة حتى تمتص كل السيرب وبذلك تكون هريسة جاهزة على تقديم.

تقطع الهريسة وتقدم مع وهي ساخنة مع الشاي أو القهوة لديكم أسهل وصفة الهريسة دمياطي المضبوطة.

هريسة دمياطي مع سر نجاح محلات الحلواني

ترغب الكثير من النساء في شراء الحلويات الشرقية بسبب عدم الرغبة في تحضير تلك الحلويات بالمنزل لذا جئنا لكم بسر صنع الهريسة بالمنزل بالمقادير حتى تكون ناجحة ومضبوطة تماما كما الجاهزة والحصول على أفضل نتائج لكي تقدميها لأسرتك، وتضمني جودتهل ونظافتها.