نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسرار ألذ تشيز كيك بالبسكويت والجيلي بدون فرن cheese cake بالوصفة الأصلية هتعجب عيلتك في المقال التالي
تشيز كيك بالبسكويت والجيلي من أكثر الوصفات المحبوبة جدًا لدى الكثير، وخاصتا الاطفال، فهو من انواع الحلويات الغربية التي اشتهرت في بلادنا، وذلك بطعمه المميز، وفوائده المتنوعة، ويعطي الجسم الطاقة والنشاط، ويمكنكم القيام بتحضير التشيز كيك بكل سهولة في المنزل وتتعدد الوصفات التي يتم بها صنع الكيك ولعل أحد الأنواع الشهيرة والمفضلة لدى الكثيرين هي مولتن كيك بصوص الشكولاته، وسوف نتطرق إلى وصفة اليوم والتي تشمل المكونات والتحضير من خلال اتباع بعض الخطوات المرفقة.
ويوجد بعض الأمور التي يجب مراعاتها أثناء تحضير مقادير تشيز كيك والأسرار التي تؤدي في نهاية المطاف إلى نجاح الوصفة؛ حيث يوجد الكثير من الوصفات في الحلويات بالأخص تحتاج إلى تركيز أثناء تجهيزها للحصول على القوام المتماسك أو الهش المطلوب، وتقع الكيكة اليابانية ضمن هذه الوصفات يذكر أن التشيز يعتمد بشكل أساسي على نوع الجبن المستخدم والذي يجب أن يكون في نفس حرارة الغرفة تقريباً، ويجب الحرص على إضافة التزيين إلى في الوقت الذي يتم به تقديم القطعة.
طريقة عمل تشيز كيك بالبسكويت الجيلي
تشيز كيك بالجيلي مكوناته بسيطة ويمكنك تجهيزه بكل سهولة وتعتبر من أسهل وأسرع الوصفات التي تحضرها الأمهات والفتيات في المنازل حيث يتم صنعها وهي باردة بدون فرن، وسوف يستمتع به أفراد أسرتك بالتأكيد وطريقة التحضير كالآتي
مكونات تشيز كيك بدون فرن
- علبة من اي نوع بسكوت سادة.
- أربع ملاعق من الزبدة الذائبة، بدرجة حرارة الغرفة.
- أربع مكعبات من جبن الكيري الكريمي.
- ثلاث من مثلثات الجبن.
- اثنين عبوة جيلي فراولة.
- أربع ملاعق من القشطة الطبيعية.
- باكت كريمة خفق.
طريقة تحضير تشيز كيك الأصلية
- احضري المطحنة الكهربائية وقومي بطحن البسكوت بالكامل حتى يصبح مسحوق ناعم.
- أضيفي الي البسكوت الزبدة وأخلطيهم مع بعض جيدًا.
- احضري صينية مناسبة الحجم.
- أضيفي في اسفل الصينية خليط البسكوت بالزبدة وقومي بتوزيعه جيدًا.
- ادخلي هذا الخليط إلى الثلاجه مدة لا تقل عن ساعة أو أكثر.
- احضري عبوة واحدة من الجيلاتين، واتبعي خطوات تحضيرها الموجودة عليها بشكل كامل، اتركيها جانبًا حتى يبرد الجيلاتين.
- احضري الخلاط الكهربائي، أضيفي به الجبنة الكيري، مع الجبنة المثلثات، والقشطة.
- اخلطي المكونات جيدًا ثم أضيفي إليهم الجيلاتين الذي تم تجهيزه.
- أعيدي الخلط مرة أخرى جيدًا.
- اخرجي الصينية من الثلاجة، ثم صبي هذا الخليط على طبقة البسكوت التي تم اضافتها من قبل.
- أعيدي الصينية مرة أخرى إلى الثلاجة.
- اتركيها لمدة ساعتين على الاقل، وذلك حتى التأكد من تماسك الطبقتين بشكل جيد.
- آخر مرحلة هو عمل طبقة الجيلي الأخيرة على التشيز كيك.
- وهي القيام بتحضير كيس الجيلاتين الأخير بالشكل المعتاد له والمكتوب على العبوة.
- ثم ضيفي الجيلي على وجه الصينية التي تم تجهيزها.
- ادخلي الصينية مرة أخرى الثلاجة، ولكنها سوف تظل بداخله لمدة ليلة كاملة وذلك حتى يصبح الجيلي متماسك بشكل جيد.
- اخرجي الصينية ويتم تقطيع التشيز كيك مثلثات ويقدم بألف هنا وشفا.
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