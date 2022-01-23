أسرار ألذ تشيز كيك بالبسكويت والجيلي بدون فرن cheese cake بالوصفة الأصلية هتعجب عيلتك

تشيز كيك بالبسكويت والجيلي من أكثر الوصفات المحبوبة جدًا لدى الكثير، وخاصتا الاطفال، فهو من انواع الحلويات الغربية التي اشتهرت في بلادنا، وذلك بطعمه المميز، وفوائده المتنوعة، ويعطي الجسم الطاقة والنشاط، ويمكنكم القيام بتحضير التشيز كيك بكل سهولة في المنزل وتتعدد الوصفات التي يتم بها صنع الكيك ولعل أحد الأنواع الشهيرة والمفضلة لدى الكثيرين هي مولتن كيك بصوص الشكولاته، وسوف نتطرق إلى وصفة اليوم والتي تشمل المكونات والتحضير من خلال اتباع بعض الخطوات المرفقة.

ويوجد بعض الأمور التي يجب مراعاتها أثناء تحضير مقادير تشيز كيك والأسرار التي تؤدي في نهاية المطاف إلى نجاح الوصفة؛ حيث يوجد الكثير من الوصفات في الحلويات بالأخص تحتاج إلى تركيز أثناء تجهيزها للحصول على القوام المتماسك أو الهش المطلوب، وتقع الكيكة اليابانية ضمن هذه الوصفات يذكر أن التشيز يعتمد بشكل أساسي على نوع الجبن المستخدم والذي يجب أن يكون في نفس حرارة الغرفة تقريباً، ويجب الحرص على إضافة التزيين إلى في الوقت الذي يتم به تقديم القطعة.

طريقة عمل تشيز كيك بالبسكويت الجيلي

تشيز كيك بالجيلي مكوناته بسيطة ويمكنك تجهيزه بكل سهولة وتعتبر من أسهل وأسرع الوصفات التي تحضرها الأمهات والفتيات في المنازل حيث يتم صنعها وهي باردة بدون فرن، وسوف يستمتع به أفراد أسرتك بالتأكيد وطريقة التحضير كالآتي

مكونات تشيز كيك بدون فرن

علبة من اي نوع بسكوت سادة.

أربع ملاعق من الزبدة الذائبة، بدرجة حرارة الغرفة.

أربع مكعبات من جبن الكيري الكريمي.

ثلاث من مثلثات الجبن.

اثنين عبوة جيلي فراولة.

أربع ملاعق من القشطة الطبيعية.

باكت كريمة خفق.

طريقة تحضير تشيز كيك الأصلية