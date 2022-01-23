نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فكرة مبتكرة وسريعة لسلق الكرنب بدون ماء في 5 دقائق هتعملي 5 كرنبات بدون تعب ولا مجهود في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقطيع وسلق الكرنب بدون ماء من الممكن أن يتم من خلال بعض الخطوات والتي تتضمنها طرق متعددة، ومن خلال ما يلي توضيح لأهم الطرق والتي تساعد في الحصول على الكرنب مقطع بشكل متناسق ومسلوق بطريقة سريعة، وفيما يأتي البيان المفصل عن خطوات سريعة تساعد في الحصول على الكرنب وورقه بحيث يكون جاهز تماما للاستعمال، وهذا ما يساعد في عمل وصفة المحشي بمنتهى السرعة ومن خلال خطوات بسيطة.

تقطيع وسلق الكرنب بدون ماء

التقطيع والسلق لورق الكرنب بدون ماء يكون بطريقة وخطوات بسيطة، وتعتبر تلك الطريقة هي الأسرع والأيسر والتي من خلالها من الممكن أن يتم التقطيع والسلق لكل ورق الكرنب من دون استعمال الماء مهما بلغت كميته، حيث يعد ورق الكرنب من أهم مكونات وصفة الملفوف والتي من الممكن أن نقوم بالتحضير السريع لها إذا ما اعتمدن على الطرق الآتي ذكر خواتها من خلال الآتي:

تقطيع الكرنب بسرعة الصاروخ

إليك أفضل طريقة من الممكن أن يتم من خلالها التقطيع السريع للكرنب ومن دون أن يأخذ الأمر وقتا طويلا من ربة المنزل، وبالنسبة لخطوات التقطيع فتكون من خلال الآتي:

الخطوة الأولى تكون هي الإحضار للكرنب المراد تقطيعه.

تزال الرأس تماما وتوضع الكرنبة في وضعية مقلوبة.

بعد ذلك يتم استعمال السكين في التقطيع للكرنب خطوط بالطول ثم بالعرض.

الخطوط تكون مقطعة بعمق، وهذا لعمل ورق الكرنب في شكل ورق متناسق الحجم.

طريقة سريعة لسلق الكرنب دون ماء

من الممكن أن يتم استعمال الميكرو ويف في الحصول على لورق مقطع ومسلوق ومن دون استعمال الماء، وهذا بعد أن يتم وضع الورق في الكيس الحراري، وتكون الأوراق بحجم مناسب، وبعد إغلاق الكيس الحراري بشكل محكم يتم وضعه في الميكرو ويف، والتسوية للورق تكمون خلال ثلاث دقائق ومن ثم يتم إخراج الكيس الحراري وتقليب الورق وإعادة إدخاله للميكرو ويف، ومن الممكن أن يتم وضع الكرنب بالكامل في داخل كيس حراري بحجم مناسب وهذا إن كان السعة الخاصة بالفرن تسمح بذلك، وتعد تلك الطريقة هي الأسرع لسلق الكرنب.