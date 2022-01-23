بكيس خميرة غيري شعرك وشعر بنتك 180 درجة اقوي كيراتين طبيعي لشعر حريري في نصف ساعة

بكيس خميرة فرد الشعر الخشن من خلال الخلط لهذا المكون مع بعض المكونات الطبيعية الأخرى والتي من الممكن أن يتم مزجها بشكل جيد مع الخميرة للحصول على أفضل خليط كريمي والحصول على الشعر خالي تماما من أي مظهر من مظاهر التجعد، وللحصول على الشعر بالملمس الناعم المرغوب، ومن خلال الآتي من تلك الفقرات القادمة نتعرف بالتفصيل على مكونات وصفة الخميرة والطريقة التي من الممكن أن تساعد في الحصول على وصفة الخميرة سريعا وللتخلص من أي تجاعيد قد تتواجد على الشعر حيث أن الخميرة ذات فوائد متعددة للشعر وهذا ما سنتابعه من خلال الآتي من تلك الفقرات.

بكيس خميرة فرد الشعر الخشن

بكيس من مكون الخميرة تستطيعين فرد الشعر الخشن ومن دون أي مواد كيميائية، ومن خلال الآتي نوضح مكونات بسيطة تعمل على فرد الشعر تماما مع الخميرة وتغذية الشعر بشكل كامل، والحصول على خصلات الشعر خالية من التقصف والجفاف وتلك أهم فوائد وصفة بسيطة من الخميرة مع البقية من المكونات التي تساعد على التحسين من ملمس الشعر والتخلص تمام من أي عيوب قد تعتري الشعر.

مكونات خليط الخميرة لتنعيم الشعر

من أهم المكونات التي لا بد من توفرها للحصول على الشعر ناعم وخالي من التجاعيد ما يلي في النقاط القادمة:

ملعقة من مكون الخميرة الفورية.

ملعقة من الفازلين.

ملعقة من زيت الزيتون.

ملعقة من زيت الخروع.

ملعقة من مكون العسل الأبيض.

ملعقة من النشا.

ملعقة من الدقيق.

ماء فتر.

القليل من الخل.

طريقة التحضير لوصفة الخميرة