طريقة عمل الكيكة الاسفنجية الهشة في 3 دقايق سهله واقتصاديه وبمقادير مضبوطة وبسيطة

يفضل الكثير من الأشخاص تناول الكيك بجانب الشاي او اللبن في الفطار أو في العشاء، وتعتبر الكيكة من الحلويات التي لا ترتبط بمناسبة أو بوقت معين، ويحب الكثير من الناس تحضير الكيكة لأنها مفيدة بسبب احتواءها على مكونات ذات قيمة غذائية كبيرة مثل اللبن والبيض، وتعتبر من أسهل الحلويات في تحضيرها ولا تحتاج إلى مجهود كبير كما انها لا تأخذ وقت كبير، ولكن يوجد بعض من التكات التي يجب الأخذ بها لكل يتم صنع الكيكة بطريقة صحيحة مثل عدم نقص او تزويد المكونات وتسخين الفرن قبل وضع صينية الكيكة فيه والكثير من التكات الأخرى.

طريقة عمل الكيكة في المنزل

بسبب البحث الكثير عن طريقة سهلة وناجحة لعمل كيكة هشة مثل المحلات في المنزل، سوف نقوم بعرض الطريقة الصحيحة والأكثر استخدام لعمل الكيكة، وهذه الطريقة عبارة عن ما يلى:

مكونات عمل الكيكة:

عدد ٤ بيضات.

كمية من الفانيلا.

كوب ونصف سكر ويفضل ان يكون السكر بودرة.

كوب من اللبن الدافئ.

كيس بيكنج بودر.

عدد ٢ كوب دقيق.

كوب الا ربع زيت او ممكن استخدام الزبدة.

طريقة عمل الكيكة في المنزل