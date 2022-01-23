نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ضعي زيت السمسم لشعرك لإنبات وملئ فراغات الشعر بسرعة وعلاج التساقط نهائياً في المقال التالي

عمر شويل - جدة من المعروف عن السمسم أو زيت السمسم أنه مصدر هام وكبير لكثير من الفوائد المختلفة للجسم وللصحة العامة، فهو مفيد في تقوية الذاكرة، وتقوية العظام، ويدخل أيضاً في مجال التجميل والعناية بالبشرة، ولا ننسى فوائده الكثيرة للشعر فهو يعطيه نعومة ولمعان ويساعد في زيادة كثافته وطوله، حيث يدخل في كثير من الخلطات الوصفات التي يتم تطبيقها على الشعر للحصول على شعر صحي ولامع وناعم.

خلطات زيت السمسم للشعر

توجد الكثير من الخلطات التي يكون زيت السمسم فيها مكون رئيسي، مثل:

خلطة زيت السمسم والليمون.

المكونات:

ملعقة زيت سمسم كبيرة.

عصير ليمون.

طريقة التحضير:

أولاً نخلط ملعقة السمسم مع عصير الليمون جيداً.

ثم ندلك فروة الرأس بالخليط، مع مراعاة وضعه على الشعر كاملاً.

بعد ذلك نترك الخليط على الشعر لمدة نصف ساعة.

ثم نغسل الشعر جيداً بالماء والشامبو، تساعد هذه الخلطة في ترطيب الشعر والقضاء على جفافه.

خلطة زيت السمسم والخيار

المكونات:

كمية عصير خيار.

زيت سمسم.

طريقة التحضير:

نخلط كمية متساوية من كل من: عصير الخيار، زيت السمسم جيداً.

ثم نضع الخليط على الشعر ونتركه لمدة نصف ساعة.

بعد ذلك نغسل الشعر بالشامبو.

تساعد هذه الوصفة في تقوية جذور الشعر وتعزيز نموه وطوله.

خلطة زيت السمسم والأفوكادو لتعزيز صحة الشعر

تساعد هذه الخلطة في تعزيز نمو الشعر بفضل المكونات التي تحتوي عليها، فيتم تحضيرها كما يلي:

المكونات:

ملعقتان كبيرتان زيت سمسم.

حبة أفوكادو ناضجة.

طريقة التحضير:

أول خطوة نخلط كمية زيت السمسم مع حبة الأفوكادو الناضج حتى نحصل على خليط متجانس.

بعد ذلك نقوم بفرد الخليط على الشعر بشكل كامل، وعلى فروة الرأس أيضاً ونترك الخليط لمدة ساعة.

ينصح بتكرار هذه الخطوة مرتين كل أسبوع.

خلطة زيت السمسم والزنجبيل من أجل العناية بالشعر

المكونات:

ملعقتان كبيرتان زيت سمسم.

ملعقة عصير زنجبيل صغيرة.

طريقة التحضير: