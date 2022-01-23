افضل طرق عمل كيكة البرتقال الاسفنجية الهشة الرائعة واللذيذة وسر نجاحها

تعتبر الكيكات من الحلويات المفضلة لدى الكثير من مختلف الأعمار والفئات. وتقدم الكيك فى العديد من المناسبات واعياد الميلاد وحفلات الزواج. وتتميز كيكة البرتقال انها من الحلويات التى عليها اقبال كبير لما تتميز به من طعم ومذاق رائع ولذيذ. وترغب الكثير من ربات البيوت فى إعداد وتحضير كيكة البرتقال الشهية والهشة فى المنزل حتى تقدمها الى افراد الاسرة. ولذلك سوف نوضح فى الخطوات التالية افضل طرق عمل كيكة البرتقال الاسفنجية الهشة بالطعم اللذيذ والرائع.

خطوات تحضير وعمل كيكة البرتقال الاسفنجية

ينبغي اتباع الخطوات اللازمة فى عمل كيكة البرتقال مع اتباع المقادير اللازمة حتى يمكنك الحصول على كيكة البرتقال الاسفنجية الهشة واللذيذة فى المنزل بطريقة سهلة وبسيطة ومميزة.

مكونات ومقادير عمل كيكة البرتقال الاسفنجية

اربع اكواب من الدقيق النقى المنخول.

ثم كوبان من السكر.

ثلاث ملاعق من البيكنج بودر.

ملعقة من الفانيليا.

ايضا كوب من الحليب.

مع كوب ونصف من عصير البرتقال.

سبع حبات من البيض.

كذلك كوب من الزيت.

ثم رشة ملح. طريقة.

ملعقة صغيرة من محسن اللون والطعم.

خطوات عمل كيكة البرتقال الاسفنجية

تسخين الفرن على درجة حرارة 180 درجة.

إحضار صينية الفرن وندهنها بالزيت او وضع ورق الزبدة في القاع حسب الرغبة.

نحضر وعاء ونضع فية كل من الدقيق والبيكنج بودر والملح وتخلط المكونات ونخلها معا حتى تختلط جيدا وتتجانس.

ثم فى وعاء اخر نضع البيض والسكر ومحسن اللون والطعم والفانيليا والحليب ونقوم بخفق المكونات جيدا بالمضرب الكهربائى.

اضافة عصير البرتقال والزيت تدريجيا مع استمرار الخفق و الخلط حتى نحصل على خليط كريمي هش ممتلئ بالهواء.

وضع خليط الدقيق على خليط البيض مع الخفق والتقليب جيدا حتى نحصل على عجينة هشة وخفيفة.

سكب المكونات فى صينية الفرن ووضع صينية الكيك فى الفرن السابق تسخينه وتترك من عشرين الى ثلاثين دقيقة حتى تأخذ اللون الذهبى.

ثم نخرجها من الفرن وتقطع وتترك حتى تبرد ثم تقدم بعد ذلك وبصحة وعافية.

ملاحظات هامة عند عمل الكيك