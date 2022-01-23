نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطير جدا نأكله يوميا إنه يدمر الدماغ ويميت الخلايا الحية ويخزن السموم في جسمك توقف عنه فورا في المقال التالي

عمر شويل - جدة تتضمن بعض الأطعمة التي اعتدنا تناولها يوميًا ما يسمى بالسموم البيضاء لأنها من أكثر العناصر الغذائية شيوعًا. فيما يلي أهم التفاصيل حول هذين المكونين وتأثيرهما السلبي فيجب على كل انسان الاهتمام بالصحة العامة للجسم وعدم تناول أي أطعمة مضره قد تعرضك وتعرض جسمك للاصابة بالكثير من الأمراض.

أطعمة مضره على الجسم

من أكثر المكونات المغذية التي ثبت أنها ضارة بالدماغ وصحة الإنسان ككل هو مكون الدقيق الأبيض حيث ثبت علميًا أنه يزيل قشر القمح وتحويله إلى دقيق أبيض مستنفد. يسبب أضرارا للمعدة والجهاز الهضمي الجودة.

السكر هو أحد الأطعمة أو المكونات العديدة، ولكن الاستهلاك المفرط يمكن أن يتسبب في ابتلاع خلايا الجسم للسموم والاحتفاظ بها، وعدم قدرتها على إفرازها، مما يؤدي إلى العديد من الأمراض خلايا الجسم المختلفة وخلايا المخ يؤدي استمرار السكر إلى زيادة مستويات الجلوكوز في الدم ، مما قد يؤدي إلى عيوب في إفراز الأنسولين ، مما قد يؤدي أيضًا إلى الإصابة بمرض ومرض السكري ، وهو مرض مزمن.

أضرار الملح

كما نعلم جميعًا ، حوالي 40٪ من الملح عبارة عن صوديوم ، فعند تناول كمية كبيرة من الملح ، تزداد نسبة الصوديوم في الدم ، مما يؤدي إلى سحب الماء من الجسم إلى الأوعية الدموية ، وزيادة تدفق الدم. يتسبب ارتفاع ضغط الدم في تمدد جدران الأوعية الدموية وتراكم الترسبات فيها ، مما يعيق تدفق الدم. هذا الضغط الإضافي يجبر القلب على العمل بجدية أكبر لضخ الدم عبر الجسم. لذلك ، لطالما اعتبر ارتفاع ضغط الدم أحد عوامل الخطر الرئيسية لأمراض القلب.

من النادر أن يستهلك الشخص كميات كبيرة من الملح ، لأن هذا يتطلب استهلاك كميات كبيرة جدًا من الملح ، لكن متوسط ​​تناول الملح لكثير من الناس أعلى بكثير من توصية منظمة الصحة العالمية ، والتي تقدر الحد الأقصى من تناول الصوديوم بـ 1500 إلى 2300 ملليجرام يوميًا ، أي ما يعادل 3.8 إلى 5.8 جرام من الملح يوميًا ، أو ثلثي ملعقة صغيرة ، تشير هذه الكمية إلى إجمالي المدخول ، سواء كان موجودًا في أطعمة مختلفة أو ملح الطعام.