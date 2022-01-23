زنجر الدجاج المقرمش على طريقة كنتاكي سهله وسريعة جداً

طريقة عمل زنجر الدجاج المقرمش تقوم بها كبرى المحلات والعلامات التجارية العالمية المتخصصة في صناعة زنجر الدجاج، ولهذا يتم البحث كثيرًا عن أسرع طريقة عمل زنجر الدجاج زنجر كرسبي كنتاكي في المنزل بدلًا من زيارة تلك المحلات والمكوث خارج المنزل، ويمكن الحصول على كيفية إعداد ساندويش الزنجر الشهي في المنزل من خلال ما نقوم بتوفيره لكم اليوم من مكونات وخطوات للتحضير أيضًا، مثلما تعرفنا على طريقة ستيك الفراخ المشوي وسر التتبيلة.

طريقة عمل زنجر الدجاج المقرمش

يعتبر زنجر الدجاج من أفضل الوجبات التي يتم طلبها من أفراد الأسرة، ويمكنك تجهيزه في المنزل بخطوات بسيطة وباستخدام المكونات الاقتصادية التالية:

عدد 1 كوب من الدقيق.

مقدار نصف ملعقة فلفل أسود.

نصف ملعقة من الملح.

عدد بيضة واحدة كبيرة الحجم مع خفقها قبل الاستخدام.

عدد 2 كوب من رقائق الذرة.

وعدد 2 من صدور الدجاج مقطعة إلى شرائح.

كمية مناسبة من الكاتشب.

مقدار مناسب من صلصلة وشسترشاتر.

كمية مناسبة من زيت القلي.

طريقة عمل زنجر الدجاج كرسبي والتحضير

يجب عليك إتباع التالي بكل دقة لضمان الحصول على زنجر الدجاج المقرمش بمذاق رائع يشبه المطاعم مثل كنتاكي وغيره، وتتلخص تلك الخطوات في:

في البداية يجب التأكد من خلو صدور الدجاج من أي عظم أو دهون وغسلها جيدًا بالماء والملح. ثم يتم شطفها مرة أخرى بالماء النقي بشكل جيد للتأكد من نظافتها. نقوم في الخطوة التالية بتجهيز وعاء مناسب ونضع به كل من الدقيق والفلفل الأسود وكذلك الملح ونقوم بخلطهم جيدًا. في وعاء آخر يتم خفق البيضة، ووعاء آخر يتم به طحن رقائق الذرة. نقوم بعد ذلك بوضع شرائح الدجاج في كل وعاء على أن نبدأ:

بوضعها في الدقيق.

ومن ثم يتم وضعها في البيض.

بعدها مباشرة في رقائق الذرة.

بعد إخراج الدجاج من رقائق الذرة توضع بشكل فوري في الزيت الساخن وتترك برهة لحين تغير لونها إلى الذهبي، بعد ذلك يقدم صحن زنجر الدجاج مع أشهى خليط من الصلصة وصوص ورشسترشاير الذي يتميز بمذاقه الطيب.