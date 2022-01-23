نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مش هتشري الجاهزة تاني اعمليها في الخلاط بكيلو حليب عملت 3 كيلو سمنة بلدي بطعم أحلي من الجاهزة في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيلو واحد فقط من الحليب من الممكن أن نستخدمه للحصول على السمن البلدي بأفضل نكهة وفي أقل وقت ممكن وهذا ما يكون من خلال الاستعانة بمكونات بسيطة مع الحليب، وتك المكونات تعمل على تحضير كمية من السمن، والتي تعتبر نوع من أنواع الدهن الطبيعي والتي تعد هي أفضل بديل لنوع السمن الصناعي المهدرج حيث حذر مختلف الأطباء ومختصو التغذية من التناول لهذا النوع من السمن ومنع إدخاله بالأكلات اليومية ومن المفضل استعمال السمن البلدي، ومن خلال ما يلي نقدم المقادير وطريقة التحضير التي من المفضل اتباعها لتحضير أفضل نوع من السمن البلدي.

طريقة عمل السمنه البلدي بكيلو حليب

السمن البلدي منتج من أهم المكونات من النوع الدهني، والتي تمتلك محتوى يعد غذائيا وعالي القيمة وتتوفر فيه مجموعة من المكونات الغذائية والفيتامينات ومن المعادن يتوفر بالسمن البلدي الكالسيوم الهام لبناء العظام، كما يتوفر أقوى الفيتامينات لعلاج هشاشة العظام وهو الفيتامين د، ومن الممكن أن نقوم بالتحضير لمكون السمن البلدي في البيت وبكل سهولة وهذا من خلال الاعتماد على المكونات الآتي ذكرها في الفقرات القادمة.

مكونات أساسية لعمل السمن البلدي

من اليسير حال توفر المكونات القادمة أن يتم تحضير السمن البلدي بأقل وقت ممكن والمكونات تكون كما يلي:

كيلو حليب من النوع الجاموسي كامل الدسم.

ربع كوب خل.

ملعقة من الليمون

قدر ملائم.

طريقة التحضير للسمن البلدي

من الممكن أن نقوم بالتحضير للسمن البلدي في البيت بأقل الإمكانات وهذا من خلال الإحضار لمكونات بسيطة، فقط كيلو من الحليب يعطينا كمية مناسبة من السمن البلدي، حيث يتم وضع الحليب في القدر ويوضع فوق البوتاجاز وعلى نار هادئة نقوم بغلي الحليب ومن ثم يضاف الخل مع الليمون، مع التقليب المستمر، وهذا ما يعمل على تجبن الحليب وتكتله، ولا بد من التصفية التامة للحليب المتجبن، وهذا ما يسعد في عمل السمن البلدي، حيث يتم تحويل الزبد الناتج إلى سمن بلدي من خلال وضع تلك الكمية من الزبد بوعاء ملائم على النار.