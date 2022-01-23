فطائر السميت التركية بأسهل طريقة وألذ طعم

فطائر السميت التركية من المخبوزات المعروفة في المطبخ التركي وتتميز بطعم شهي ومحبب للكبار والصغار، وتعتبر من المخبوزات السهلة التي يمكن إعدادها في المنزل وتقديمها كوجبة عشاء خفيفة لأولادك بدلاً من الأكلات الجاهزة، ويتم تحضيرها بمكونات بسيطة ومتوفرة في المطبخ، كما تعتبر من الأكلات المفيدة لاحتوائها على مكونات مغذية مثل السمسم والزبادي وغيرها، ومن خلال موقع ثقفني، سوف نتعرف على أسهل طريقة لعمل فطائر السميت التركية بألذ طعم.

مكونات فطائر السميت التركية



2 كوب من الحليب الدافئ.

ملعقة كبيرة ونصف من الخميرة الفورية.

ملعقة كبيرة ونصف من السكر.

بيضة بحرارة الغرفة.

ملعقة صغيرة من الملح.

نصف كوب من زيت الزيتون.

نصف كوب من الزبادي.

ملعقة صغيرة من الخل الأبيض.

7 أكواب من الدقيق متعدد الاستعمالات

الحشوة

جبن موتزاريلا.

قطع من السجق.

للتزيين

كوب من السمسم.

3 ملاعق من دبس العنب.

3 ملاعق كبيرة من الماء.

طريقة التحضير