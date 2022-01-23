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عمر شويل - جدة فطائر السميت التركية بأسهل طريقة وألذ طعم - ثقفني
مكونات فطائر السميت التركية
فطائر السميت التركية من المخبوزات المعروفة في المطبخ التركي وتتميز بطعم شهي ومحبب للكبار والصغار، وتعتبر من المخبوزات السهلة التي يمكن إعدادها في المنزل وتقديمها كوجبة عشاء خفيفة لأولادك بدلاً من الأكلات الجاهزة، ويتم تحضيرها بمكونات بسيطة ومتوفرة في المطبخ، كما تعتبر من الأكلات المفيدة لاحتوائها على مكونات مغذية مثل السمسم والزبادي وغيرها، ومن خلال موقع ثقفني، سوف نتعرف على أسهل طريقة لعمل فطائر السميت التركية بألذ طعم.
مكونات فطائر السميت التركية
- 2 كوب من الحليب الدافئ.
- ملعقة كبيرة ونصف من الخميرة الفورية.
- ملعقة كبيرة ونصف من السكر.
- بيضة بحرارة الغرفة.
- ملعقة صغيرة من الملح.
- نصف كوب من زيت الزيتون.
- نصف كوب من الزبادي.
- ملعقة صغيرة من الخل الأبيض.
- 7 أكواب من الدقيق متعدد الاستعمالات
الحشوة
- جبن موتزاريلا.
- قطع من السجق.
للتزيين
- كوب من السمسم.
- 3 ملاعق من دبس العنب.
- 3 ملاعق كبيرة من الماء.
طريقة التحضير
- نضع كوبين من الحليب الدافئ في إناء عميق، ثم نضيف ملعقة كبيرة ونصف من السكر وملعقة كبيرة ونصف من الخميرة مع التقليب الجيد.
- ثم نضيف البيض، ملعقة صغيرة من الخل، نصف كوب من زيت الزيتون ونصف كوب من الزبادي مع التقليب حتى تمتزج المكونات مع بعضها.
- بعد ذلك نقوم بإضافة سبعة أكواب من الدقيق المخلوط بملعقة صغيرة من الملح بالتدريج ونعجن لمدة 10 دقائق حتى نحصل على عجينة متماسكة وطرية.
- نغطي العجينة وتترك لتختمر في مكان دافئ لمدة ساعة حتى يتضاعف حجمها ، ثم تقسم العجينة إلي كرات متوسطة الحجم.
- نفرد كرة العجين على شكل دائرة، ثم نضع القليل من الجبن الموتزاريلا أو قطعة سجق ثم نغلقها جيداً بشكل بيضاوي.
- ثم نضع العجينة في دبس العنب المخلوط بالماء ثم في السمسم وتوضع في صينية مدهونة بالزيت ومبطنة بورق الزبدة.
- نقوم بعمل ثلاث شقوق بواسطة سكين حاد على وجه العجين، ثم يغطي ويترك ليختمر في مكان دافئ حتى يتضاعف حجمه.
- ثم يخبز في فرن ساخن مسبقاً على درجة حرارة 200 مئوية على الرف الأوسط لمدة 20 دقيقة حتى تأخذ الفطائر لون ذهبي.
- نخرج الفطائر من الفرن وتترك لتبرد ثم تقدم بألف صحة وعافية.
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