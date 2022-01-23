نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشيز كيك البسبوسة بمكونات وخطوات مظبوطة فى المنزل في المقال التالي
تعتبر تشيز كيك البسبوسة من الطرق المختلفة لعمل التشيز كيك، فالمعتاد هو عملها بطبقات البسكوت والجبنة الكريمي والجيلي وغيرها، وتختلف طرقها كثيراً فمنها المصنوع من الفواكه المختلفة وهى عادةً تقدم باردة، ولكن وصفتنا اليوم يمكنك تقديمها ساخنة أو دافئة أو باردة حسب الرغبة، وهى من الحلويات المفضلة للكثير من الأشخاص من الكبار والصغار وتقدم فى المحلات بأنواعها المختلفة، وسوف اقدم لكم متابعينا الاعزاء اليوم من خلال موقع ثقفني مقادير وطريقة تحضير تشيز كيك البسبوسة بالتفصيل.
مقادير تشيز كيك البسبوسة
تحتوى تشيز كيك البسبوسة على العديد من المكونات لعمل طبقاتها وهى كمايلي:
طبقة البسكوت
- ٢ باكو كبير من البسكويت السادة.
- ١/٢ قالب من الزبدة.
- ٢ ملعقة كبيرة من الزيت.
طبقة الجبنة
- ١/٢ كوب من السكر.
- علبة من الزبادى.
- ١/٢ كوب من اللبن البودرة.
- ٤ مكعبات من الجبنة كيرى.
طبقة بسبوسة
- ١/٢ كوب من السميد.
- ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.
- ١/٤ كوب من اللبن السائل.
- حبة من البيض.
- ١/٢ ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- ١/٤ كوب من السكر.
- علبة قشطة.
طريقة الاعداد والتحضير
طريقة عمل تشيز كيك البسبوسة سهلة وخطواتها بسيطة ويمكنك عملها بكل سهولة وهى كمايلي:
- أولاً نقوم بتجهيز الطبقة الأولى ونبحث البسكوت فى المطحنة كويس جداً.
- ثم نذوب الزبدة والزيت مع بعض ونضعهم على البسكوت المطحون ونقلبهم جيداً حتى يتشرب البسكوت الزبدة تماماً.
- ونحضر صينية من البيركس او يمكمك وضعها فى قوالب الكب كيك وندهنها بالزيت ونضع خليط البسكوت ونضغط عليه جيداً.
- ثم نجهز الطبقة الثانية نخلط مكوناتها من الجبنة والزبادي واللبن البودرة والسكر كويس.
- بعد ذلك نضعها فوق خليط البسكويت ونضعها فى الفرن على نار هادئة لمدة ١/٤ ساعة ثم نخرجها من الفرن.
- ونجهز الطبقة الثالثة ونخلط مكوناتها من اللبن والسميد والسكر وعلبة القشطة والبيكنج بودر والفانيليا.
- ونسكبها فوق الطبقة الثانية وندخلها الفرن فى الرف الاعلى حتى تكون قريبة من النار من فوق وتستوى على نار هادئة حتى تحمر من فوق.
- ثم نخرجها من الفرن ونسقيها بالشربات بالفرشاة ثم تقطع وتقدم ساخنة أو دافئة أو ندخلها الثلاجة ويمكنك تزينها بالمكسرات وبالف صحة وعافية.
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