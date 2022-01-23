تشيز كيك البسبوسة بمكونات وخطوات مظبوطة فى المنزل

تعتبر تشيز كيك البسبوسة من الطرق المختلفة لعمل التشيز كيك، فالمعتاد هو عملها بطبقات البسكوت والجبنة الكريمي والجيلي وغيرها، وتختلف طرقها كثيراً فمنها المصنوع من الفواكه المختلفة وهى عادةً تقدم باردة، ولكن وصفتنا اليوم يمكنك تقديمها ساخنة أو دافئة أو باردة حسب الرغبة، وهى من الحلويات المفضلة للكثير من الأشخاص من الكبار والصغار وتقدم فى المحلات بأنواعها المختلفة، وسوف اقدم لكم متابعينا الاعزاء اليوم من خلال موقع ثقفني مقادير وطريقة تحضير تشيز كيك البسبوسة بالتفصيل.

مقادير تشيز كيك البسبوسة

تحتوى تشيز كيك البسبوسة على العديد من المكونات لعمل طبقاتها وهى كمايلي:

طبقة البسكوت

٢ باكو كبير من البسكويت السادة.

١/٢ قالب من الزبدة.

٢ ملعقة كبيرة من الزيت.

طبقة الجبنة

١/٢ كوب من السكر.

علبة من الزبادى.

١/٢ كوب من اللبن البودرة.

٤ مكعبات من الجبنة كيرى.

طبقة بسبوسة

١/٢ كوب من السميد.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

١/٤ كوب من اللبن السائل.

حبة من البيض.

١/٢ ملعقة صغيرة من الفانيليا.

١/٤ كوب من السكر.

علبة قشطة.

طريقة الاعداد والتحضير

طريقة عمل تشيز كيك البسبوسة سهلة وخطواتها بسيطة ويمكنك عملها بكل سهولة وهى كمايلي: