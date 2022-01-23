مكون سحري.. لتنظيف البط والوز من الزفارة والريش في ثواني هتبقي قشطه بدون تعب

تنظيف البط والفراخ من الزفارة والريش الصغير لها طرق عديدة وترغب كل ربة بيت في أن تتعرف على أهم تلك الطرق وأفضلها حيث تعتبر طريقة التنظيف لأنواع الدواجن المختلفة وتنقيتها تماما من أي ريش قصير صعب الإزالة من أكثر الطرق المبحوث عنها حيث أنها لا تعد فقط طرقا منظف بل تعتبر من الطرق التي تعمل على تنقية الدواجن تماما والتخلص من أي جراثيم أو بكتيريا على سطح الجلد، ومن خلال الآتي من تلك الفقرات القادمة نتعرف بالتفصيل على أهم المعلومات عن أفضل الطرق التي من الممكن أن تساعد في التنظيف الجيد للبط وللدواجن مما قد يحتوي عيه الجلد من روائح سيئة أو ريش قصير.

تنظيف البط والفراخ من الزفارة والريش الصغير

التنظيف الجيد لأي أنواع من البط أو الفراخ من الزفارة والريش الصغير له العديد من الطرق والتي من الممكن أن تساعد ربة المنزل في الحصول على تلك النوعية من الدواجن بحيث تكون خالية تماما من أي روائح غير مرغوبة، كما نحصل عليها خالية تماما من الريش القصير صعب الإزالة.

طريقة التنظيف بالملح الخشن

أفضل الطرق التي من الممكن أن تعتمدين عليها للحصول على البط أو مختلف الأنواع من الدواجن منظفة تماما وخالية من أي تواجد للريش من الجلد، ومن خلال الآتي من تلك الفقرات نتعرف على خطوات التنظيف السريعة للبط وللفراخ باستعمال الملح الخشن:

نحضر نوع الدواجن المراد تنظيفه وتنقيته تماما.

نقوم بغسله جيدا.

يتم وضع البط أو أي نوع فراخ بوعاء مناسب.

نقوم بتدليك جسم البط أو الدواجن من خلال استعمال ملعقتان من الملح الخشن.

بعد ذلك تغسل البطة أو الدجاج بالماء الفاتر.

نقع البط أو الدجاج بالماء الفاتر مع الليمونوالخل والقليل من الدقيق مع الملح للتخلص تماما من أي رائحة سيئة.

طريقة التنظيف باستعمال الردة

الردة من أهم المكونات التي تساعد في إزالة الريش القصير، والتنظيف للبط من أي روائح سيئة والخطوات كما يلي: