نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل عيش السرايا اللذيذ في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة في المقال التالي
عيش السرايا ، يعتبر نوع من أنواع الحلويات المشهورة واللذيذة التي يحب تناولها الكثير من الصغار والكبار، وتختلف طريقة تحضيره من مكان الي أخر، ويمكن عمله بالنسكافية أو السميد وغيرها، وتعتبر من الحلويات الهشة والخفيفة والسريعة التي لا تأخذ الكثير من الوقت عند تحضيره، وتبحث دائماً الأمهات على طرق مختلفة وسهلة وغير مكلفة لعملها لأبنائها، لذلك سوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على طريقة تحضير عيش السرايا اللذيذ في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة.
مكونات عمل عيش السرايا
يتكون عيش السرايا اللذيذ من بعض المكونات التي تعطيه مذاق شهي وهي كالآتي:-
- 2 كوب من الحليب السائل.
- 5 ملاعق كبيرة من النشا.
- علبة من القشطة صغيرة.
- كوب من السكر الأبيض.
- مقدار كوب من الماء.
- ملعقة كبيرة من عصير الليمون.
- 3 ملاعق كبيرة من ماء الورد.
- باكيت من خبز التوست.
مقادير التزيين
هناك بعض المكونات لتزيين الوجه وهي كالتالي:-
- كوب من الصنوبر المحمص.
- مقدار كوب من اللوز المحمص.
- كوب من الفستق الحلبي المطحون.
- مقدار كوب من زهر الليمون.
طريقة التحضير
سوف نتعرف على طريقة تحضير عيش السرايا اللذيذ في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة وهي كالآتي:-
- تسخين كوب من الحليب ثم نضيف إليه النشا المحلول بكوب اللبن الآخر.
- ثم نضيف علبة القشطة مع الاستمرار في التقليب حتى تغلي المكونات معاً.
- بعد ذلك نترك الخليط على نار هادئة لمدة ثلاث دقائق مع التقليب المستمر حتى يصبح القوام لين ومتماسك.
- ثم نترك خليط القشطة جانباً لاستخدامه فيما بعد.
- بعد ذلك تحضير إناء ونضع به السكر على نار هادئة إلي أن يذوب السكر ونقلب حتي يميل إلى اللون الذهبي.
- ثم نضيف الماء وملعقة من عصير الليمون تدريجياً.
- قومي نترك خليط السكر وعصير الليمون على النار حتى يغلي.
- ثم نضيف ماء الورد ثم احتفظي بالخليط ونتركه حتى يصبح دافئ.
- قومي بتقطيع الحواف البنية من خبز التوست ثم تحضير صينية ونضع بها الخبز.
- نسكب خليط الشربات السابق مع الضغط عليها حتى تتشرب.
- ثم نقوم بعد ذلك بإضافة خليط القشطة عليها ونرش عليها اللوز والصنوبر والفستق الحلبي وزهرة الليمون على الوجه.
- نقوم بوضعه في طبق التقديم ويقدم بالهنا والشفا بجانب كوب من الشاي.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ