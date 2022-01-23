طريقة عمل عيش السرايا اللذيذ في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة

عيش السرايا ، يعتبر نوع من أنواع الحلويات المشهورة واللذيذة التي يحب تناولها الكثير من الصغار والكبار، وتختلف طريقة تحضيره من مكان الي أخر، ويمكن عمله بالنسكافية أو السميد وغيرها، وتعتبر من الحلويات الهشة والخفيفة والسريعة التي لا تأخذ الكثير من الوقت عند تحضيره، وتبحث دائماً الأمهات على طرق مختلفة وسهلة وغير مكلفة لعملها لأبنائها، لذلك سوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على طريقة تحضير عيش السرايا اللذيذ في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة.

مكونات عمل عيش السرايا

يتكون عيش السرايا اللذيذ من بعض المكونات التي تعطيه مذاق شهي وهي كالآتي:-

2 كوب من الحليب السائل.

5 ملاعق كبيرة من النشا.

علبة من القشطة صغيرة.

كوب من السكر الأبيض.

مقدار كوب من الماء.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

3 ملاعق كبيرة من ماء الورد.

باكيت من خبز التوست.

مقادير التزيين

هناك بعض المكونات لتزيين الوجه وهي كالتالي:-

كوب من الصنوبر المحمص.

مقدار كوب من اللوز المحمص.

كوب من الفستق الحلبي المطحون.

مقدار كوب من زهر الليمون.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير عيش السرايا اللذيذ في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة وهي كالآتي:-