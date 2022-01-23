طريقة تحضير البشاميل فى المنزل بسهولة قولي وداعا للبشاميل الجاهز و الطعم رائع

البشاميل في المنزل من أسهل الوصفات التي يبحث عنها الكثير؛ حيث أن الكثير من السيدات لا يجدن عمل البشاميل في المنزل، وذلك لأنه يتكتل عند الخلط، ويصبح ملئ بالحبيبات، ويعتبر البشاميل من المكونات التي تستخدم لكثير من الأطعمة وأشهر هذه الأنواع هي المكرونة بالبشاميل وغيرها من الأطعمة؛ حيث أنها تحتوي على قيمة غذائية عالية بالإضافة إلى المذاق الرائع، ولذلك سوف نشرح لكم طريقة عمل الوصفة بالمقادير المضبوطة.

طريقة عمل البشاميل

يمكن من المكونات التالية صنع بشاميل لعمل كثير من الاطعمة المختلفة، ومكوناتها هي كالتالي:

كوب دقيق أبيض منخول.

كوب من اللبن الحليب.

نصف كوب من الزيت النباتي.

مكعب من مرقة الدجاج.

2 كوب من الماء.

قدر بسيط من جوزة الطيب.

هيل على حسب الرغبة.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

طريقة التحضير

لعمل بشاميل ناجح خالى من أى تكتلات يرجي إتباع الخطوات التالية:

يتم إحضار وعاء حراري ونضع به الزيت حتي يسخن ثم يتم وضع الدقيق مع التقليب الجيد المستمر حتى نحصل على اللون الذهبي،

ثم بعد ذلك يتم إضافة اللبن بالتدريج مع الاستمرار في التقليب حتي لا يتكتل الخليط.

بعد ذلك يتم إضافة البهارات من الفلفل الأسود والملح وجوزة الطيب ثم يقلب جيدا.

بعد ذلك يتم وضع البيضة مع مرقة الدجاج مع الاستمرار بالتقليب حتى نحصل على خليط متماسك.

يستخدم هذا البشاميل في كثير من الوصفات.

البشاميل بالجبنة

المكونات

كوب من الدقيق الأبيض المنخول.

كيلو من اللبن الحليب.

4 ملاعق من الزبدة.

ملعقة صغيرة من جوزة الطيب.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

طريقة التحضير