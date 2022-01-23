افضل طريقة لعمل الفراخ البانية الكرسبى المقرمشة اللذيذة والرائعة على طريقة كنتاكى مع سر الخلطة

تعتبر الفراخ البانية من الاكلات التى يشتهى تناولها الكثير من الاشخاص. وتعتبر فراخ بانية كنتاكى من الاكلات المشهورة في الكثير من البلدان. كما انها من الذ الاكلات وذات الطعم المميز والشهى ولاتحتاج الى جهد او وقت فى تحضيرها. كما ان الفراخ تحتوى على الكثير من الفوائد والعناصر الغذائية المفيدة والضرورية. بالاضافة الى الطعم المميز والشهى. حيث يمكن تحضيرها بطريقة سهلة وبسيطة. وسوف نذكر طريقة عمل الفراخ البانيه على طريقة كنتاكى السرية فى الخطوات التالية.

طريقة عمل فراخ بانية كنتاكى اللذيذة والرائعة

تعتبر الفراخ البانية من الاكلات الشهية والمميزة والتى تلقى اقبال كبير عليها من مختلف الفئات. وحتى نحصل على الفراخ البانية بالطعم المميز والشهى على طريقة كنتاكى ينبغى اتباع الخطوات التالية مع المقادير المستخدمة.

مكونات ومقادير فراخ بانية كنتاكى

اتنين كيلو من الفراخ البانية.

ملعقتان من الفلفل الأسود.

ثم ملعقتان من الثوم البودر.

مع ملعقتان من البصل البودر.

ايضا ملعقتان من البيكنج بودر.

ثم ملعقة كبيرة من الكركم.

كذلك كوب من النشا.

مع كوب من الدقيق.

ست حبات من البيض المخفوق.

كوبان من البقسماط.

ملعقة من الكاري.

ثم ملعقة من البهارات السبع.

ملعقة من الملح أو حسب الرغبة.

خمس حبات من البصل المفروم.

ملعقة من الشطة او حسب الرغبة.

خطوات التحضير اللازمة لعمل فراخ بانية