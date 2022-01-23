وجبة عشاء في دقائق بدون لحم وبدون بيض لا تفوتكم اقراص بحشوة الجبن تكفي لـ 7 افراد

أكلات سريعة للعشاء بدون تكلفة هذا ما تسعى أغلبية السيدات للوصول إليه لتغيير الأطباق التقليدية المعتد عليها كما تستغرق وقت أطول في الطهي ولذلك تعتبر الوجبات السريعة للعشاء هي الحل الأمثل لوجبة سريعة اقتصادية تكفي الأسرة بأكملها، ومن هذا المنطلق نقدم لكل زوارنا الكرام وجبة عشاء سهلة وسريعة تحضر في غضون 15 دقيقة فقط.

أكلات سريعة للعشاء بدون تكلفة

هناك الكثير من الأكلات السهلة للعشاء التي يمكن الاستغناء عنها عن اللحوم الحمراء والدجاج ، وفي الوقت ذاته تنال إعجاب أسرتك والوصفة الأولي اليوم معنا تحضر بدون لحم وهي الفلافل المنزلية التي تعد في المنزل افضل بكثير من المطاعم واليكي المكونات والطريقة:

المقادير:

كيلو من الحمص.

حزمة من البقدونس.

ملعقة من الثوم المفروم فرم ناعما.

ملعقتان من بيكربونات الصوديوم.

نصف ملعقة كبيرة من الكمون.

نصف ملعقة كبيرة من الكزبرة.

نصف ملعقة كبيرة من الملح حسب الرغبة

قرن فلفل حار .

حبتان صغيرتان من البصل.

طريقة إعداد الفلافل المنزلية

يتم نقع كمية الحمص في وعاء به كمية وفيرة من الماء لمدة لا تقل عن 24 ساعة، ثم بعد انتهاء المدة نحضر الكبة ونضع بداخلها كمية البقدونس والحمص بعد النقع والثوم والفلفل والملح والكزبرة والكمون والكربونات صوديوم ونخلطهم معا جيدا جدا لمدة دقائق حتي يصبح لديكي عجينة لينة سهلة الاستخدام. نحضر بعد ذلك مقلاة بها كمية وفيرة من الزيت حتي يسخن جيدا ثم نبدأ بتشكيل أول قطعة من الفلافل ووضعها بالزيت الساخن ونستمر على ذلك حتي تنفد لدينا كمية العجينة وننتظر حتي يصبح لون الفلافل ذهبي وتطفو على وجه الزيت نقلبها بعد ذلك على الوجه الأخر لدقائق ثم تصفي وتقدم وبألف هنا.

أسهل وجبة عشاء بثلاث مكونات فقط لطعم طيب

ثلاث حبات من البطاطس المسلوقة مسبقا.

3ملعقتان كبيرتان من الدقيق.

نصف ملعقة صغيرة من الملح + الفلفل الأسود.

نصف ملعقة من البابريكا والكركم والثوم البودرة.

كمية وفيرة من الجبنه الموزريلا .

طريقة تحضير وجبة سريعة للعشاء

