مش هتشتريه من برة تاني.. اللانشون البيتي بطريقة المصانع بمكونات اقتصادية ناجحة 100%

لانشون ‏من اللحوم الباردة التي نقوم بشرائها من الخارج و اعدادها في وجبات الفطور وجبات العشاء وذلك بسبب طعمها لذيذ والمختلفة وفي نفس الوقت لا تحتاج إلى وقت طويل لتحضير لأننا اعتدنا على شرائها من الخارج ولكن يمكن إعداد هذا اللحم البارد داخل المنزل بطريقة سريعة وصحيه ‏هناك العديد من الطرق التي يمكن إعداد هذه اللحوم بها و الإستغناء عن شرائها من الخارج لأنها تكون مخزنة لفترة طويلة وتحتوي على العديد من المكونات الكيميائية الضارة التي تضر الجسم الإنسان ومن خلال هذا المقال سنتحدث عن طريقة إعداد اللحم البارد في المنزل وبمكونات سهلة وموجودة لدينا في المنزل وسنتحدث أيضا عن طريقة إعداد هذا اللحم بشكل سريع.

مكونات إعداد اللانشون في المنزل

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فيما يلي سنتحدث عن جميع المكونات التي نحتاج إليها حتى نستطيع اللانشون في المنزل وجميع هذه المكونات بسيطة ومتوفرة لدينا ‏وهذه المكونات هي:

1\2‬ ملعقة من ملون الطعام الذي يكون له لون احمر.‬

نص ملعقة من البابريكا.

ملعقة من الثوم البودرة.

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‫ 1\2‬ ملعقة صغيرة من الهيل المطحون.‬

أربع مكعبات من مرق اللحم.

ست بيضات.

ملعقة من بودرة البصل.

كوب من الدقيق.

كوب كبير من الزيت.

خمسة مكعبات تقريبا من الجبن الكريمي أو جبنة كيري.

طريقة إعداد اللانشون في البيت

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فيما يلي سنتحدث عن الخطوات التي نحتاج إليها حتى نستطيع إعداد اللانشون في البيت وهذه الخطوات هي:

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