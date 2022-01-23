نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مش هتشتريه من برة تاني.. اللانشون البيتي بطريقة المصانع بمكونات اقتصادية ناجحة 100% في المقال التالي
لانشون من اللحوم الباردة التي نقوم بشرائها من الخارج و اعدادها في وجبات الفطور وجبات العشاء وذلك بسبب طعمها لذيذ والمختلفة وفي نفس الوقت لا تحتاج إلى وقت طويل لتحضير لأننا اعتدنا على شرائها من الخارج ولكن يمكن إعداد هذا اللحم البارد داخل المنزل بطريقة سريعة وصحيه هناك العديد من الطرق التي يمكن إعداد هذه اللحوم بها و الإستغناء عن شرائها من الخارج لأنها تكون مخزنة لفترة طويلة وتحتوي على العديد من المكونات الكيميائية الضارة التي تضر الجسم الإنسان ومن خلال هذا المقال سنتحدث عن طريقة إعداد اللحم البارد في المنزل وبمكونات سهلة وموجودة لدينا في المنزل وسنتحدث أيضا عن طريقة إعداد هذا اللحم بشكل سريع.
مكونات إعداد اللانشون في المنزل
فيما يلي سنتحدث عن جميع المكونات التي نحتاج إليها حتى نستطيع اللانشون في المنزل وجميع هذه المكونات بسيطة ومتوفرة لدينا وهذه المكونات هي:
- 1\2 ملعقة من ملون الطعام الذي يكون له لون احمر.
- نص ملعقة من البابريكا.
- ملعقة من الثوم البودرة.
- 1\2 ملعقة صغيرة من الهيل المطحون.
- أربع مكعبات من مرق اللحم.
- ست بيضات.
- ملعقة من بودرة البصل.
- كوب من الدقيق.
- كوب كبير من الزيت.
- خمسة مكعبات تقريبا من الجبن الكريمي أو جبنة كيري.
طريقة إعداد اللانشون في البيت
فيما يلي سنتحدث عن الخطوات التي نحتاج إليها حتى نستطيع إعداد اللانشون في البيت وهذه الخطوات هي:
- في وعاء كبير نضع مرق اللحم مع زيت مع الجبن مع البيض مع الدقيق بعد ذلك نضع هذه المكونات داخل الخلاط ونبدأ في ذلك الخلاط
- بعد ذلك نضيف إليها الثوم بودرة البصل بودرة والهيل المطحون والملون الطعام و نبدأ في تشغيل الخلاط مرة أخرى حتى يصبح متجانس.
بعد ذلك نضع هذا الخليط السائل داخل كيس داخل الكوب حتى يكون له شكل الأسطوانة المعتاد.
- بعد ذلك نضع هذا الكيس داخل الماء ساخن حتى يتمسك المكونات الموجودة داخل الكيس.
بعد ذلك نرفع الكيس من النار ونضع هذا الكيس على مكان آخر حتى يصبح باردا ويكون من السهل تقطيعه
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