لو عايزة بشرتك مثل اليابانيين ضعي هذه الخلطة لبشرتك لتبييض وتنقية الوجه وإزالة الأسمرار

تحلم الكثير من الفتيات للوصول إلى بشرة بيضاء ولامعة وجذابة لأن البشرة تعد سر جمال وأناقة أي فتاة خصوصا البشرة البيضاء الناعمة الخالية من البقع الداكنة ، حيث نجد البعض من الفتيات يعانون من مشكلة إسمرار لون الوجه وعدم توحد لونه وتعتبر ظهور هذه العلامات على الوجه مشكلة من المشكلات الكبرى التي تواجه العديد من الفتيات وقد تنتج هذه العلامات نتيجة تعرض هؤلاء الفتيات لفترة كبيرة لأشعة الشمس أو تظهر نتيجة الإستخدام الخاطئ لبعض الكريمات لذلك ونتيجة لهذه الإستخدامات الخاطئة نجد أن هؤلاء الفتيات يبحثون على بعض الطرق والإستخدامات التي تعمل على تفتيح البشرة وجعلها بيضاء مثل الحليب .

ولكي يصلون إلى هذا الحلم يقومون بإستخدام بعض الإستخدامات التي يعتقدون أنها لها مفعول كبير على البشرة مثل إستخدام خلطات الكريمات التي تعمل على إزالة الطبقة السطحية من جلد البشرة فينتج عن إزالة طبقة الجلد العديد من المشكلات الأخرى ومنها مشكلة ظهور البقع الحمراء ومشكلة ظهور حب الشباب مما تجعل البشرة تبدو بشكل غير مقبول وغير جذاب ، ونجد البعض الأخر من الفتيات يقومون بالذهاب إلى بعض المراكز التجميلية التي تعمل على تفتيح البشرة.

بإستخدام بعض الأجهزة الضارة على البشرة حيث تعمل هذه الأجهزة على إجهاد البشرة وظهور التجاعيد الغير مرغوبة ، وتوجد هناك بعض الخلطات الطبيعية التي تعمل على تفتيح البشرة في أسرع وقت ممكن وتجعلكي هذه الوصفات تستغنين عن الذهاب إلى بعض المراكز التجميلية وسوف نقدم إليكي وصفة النخالة التي تعمل على تفتيح البشرة وجعلها بيضاء كالحليب .

خلطة النخالة لتفتيح الوجه

اهميه النخاله لتفتيح البشرة وإزالة البقع الداكنة هى تعمل على تجديد البشرة المنهكة، وإعطائها النضارة والحيوية بشكل ملحوظ، كما أن تساهم في تنظيم كميات الدهون من البشرة بشكل متساوي، ماسك النخالة هو عبارة عن عجينة نضيف لها بعض من قطرات ماء الورد وقليل من الملح ثم تفرد العجينة على البشرة بشكل متناسق لمده 15 دقيقة ثم يشطف بالماء البارد تستخدم الوصفه 3مرات في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج المبهرة.

المكونات

أربعة ملاعق كبيرة فقط من القمح المطحون .

ملعقتان كبيرتان من العسل الأبيض .

ملعقة واحدة كبيرة من ماء الورد .

ملعقة واحدة كبيرة من عصير الليمون .

طريقة التحضير