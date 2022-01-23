اسرار افضل الطرق لعمل الفسيخ فى المنزل بطريقة صحية وبنصف التكلفة والطعم الرائع والرهيب

يعد الفسيخ من الاكلات المحببة لدى الكثير وهو من الأكلات المصرية الاصيلة والمميزة لدى الكثير. ويشتهر تناوله فى شم النسيم. وطريقة عمل الفسيخ هي عبارة عن حفظ السمك البورى عن طريق التمليح ويتميز برائحته القوية. ويمكن اعدادة وعملة فى المنزل بخطوات سهلة وبسيطة. وسوف نوضح خطوات تحضير وعمل الفسيخ فى المنزل والتى تعتبر من الطرق المفضلة للحصول على الفسيخ بطريقة مضمونة وصحية وبتكلفة اقل من المحلات. حيث ترغب ربات البيوت في تحضير الفسيخ فى المنزل لكى تقدمه الى افراد الاسرة.

طريقة وخطوات عمل الفسيخ بطريقة صحية ومميزة

يعتبر اعداد وتحضير الفسيخ بطريقة صحيحة من الخطوات الهامة والتى تساعد فى الحصول على الفسيخ المملح بالطعم اللذيذ والرائع. ولذلك ينبغى اتباع الخطوات التالية.

مكونات ومقادير عمل الفسيخ فى المنزل

اثنين كيلو من السمك البورى الطازج.

نصف كيلو من الملح الخشن.

ملعقة من الشطة حسب الرغبة

. ثم قطعة من القماش الأبيض.

أكياس نظيفة للتخزين.

طريقة عمل الفسيخ فى المنزلبطريقة صحية ولذيذة