نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اسرار افضل الطرق لعمل الفسيخ فى المنزل بطريقة صحية وبنصف التكلفة والطعم الرائع والرهيب في المقال التالي
يعد الفسيخ من الاكلات المحببة لدى الكثير وهو من الأكلات المصرية الاصيلة والمميزة لدى الكثير. ويشتهر تناوله فى شم النسيم. وطريقة عمل الفسيخ هي عبارة عن حفظ السمك البورى عن طريق التمليح ويتميز برائحته القوية. ويمكن اعدادة وعملة فى المنزل بخطوات سهلة وبسيطة. وسوف نوضح خطوات تحضير وعمل الفسيخ فى المنزل والتى تعتبر من الطرق المفضلة للحصول على الفسيخ بطريقة مضمونة وصحية وبتكلفة اقل من المحلات. حيث ترغب ربات البيوت في تحضير الفسيخ فى المنزل لكى تقدمه الى افراد الاسرة.
طريقة وخطوات عمل الفسيخ بطريقة صحية ومميزة
يعتبر اعداد وتحضير الفسيخ بطريقة صحيحة من الخطوات الهامة والتى تساعد فى الحصول على الفسيخ المملح بالطعم اللذيذ والرائع. ولذلك ينبغى اتباع الخطوات التالية.
مكونات ومقادير عمل الفسيخ فى المنزل
- اثنين كيلو من السمك البورى الطازج.
- نصف كيلو من الملح الخشن.
- ملعقة من الشطة حسب الرغبة
- . ثم قطعة من القماش الأبيض.
- أكياس نظيفة للتخزين.
طريقة عمل الفسيخ فى المنزلبطريقة صحية ولذيذة
- وضع السمك الطازج فى مصفاة وتغطيته بقطعة القماش بعد غسله جيدا وتنظيف الخياشيم لمدة ليلة كاملة حتى يصفى اى نقطة من الماء أو الدم.
- بعد مضى ليلة كاملة على السمك البورى نقوم بالضغط على السمك وذلك حتى يصبح ذو ملمس ناعم.
- خلط الملح والشطة معا ونقلبهم جيدا نضع الملح والشطة داخل الخياشيم ويتم حشية جيدا حتى تمتلئ الخياشيم.
- مع الضغط على الخياشيم جيدا بالاصابع بعد الحشو.
- ثم نحضر الاكياس ونضع بها بعض الملح الخشن ثم نرص السمك البورى فى الاكياس مع رش الملح والشطة.
- يتم الضغط على الأكياس حتى نخرج الهواء من الكيس ثم نغلقه جيدا.
- ثم نضع الاكياس داخل اكياس اخرى لضمان الغلق والاحكام لمنع دخول الهواء.
- فى قالب من البلاستيك محكم الغلق نضع اكياس الفسيخ بجانب بعضها وبقفل القالب جيدا ويغطى بقطعة من القماش ثم يوضع فى الثلاجة.
- يترك الفسيخ من اسبوع الى خمسة عشر يوم حتى يتم التمليح والتخليل جيدا وتختلف المدة فى الصيف عن الشتاء.
- ثم يقدم الفسيخ بعد ذلك مع شرائح الليمون والبصل الاخضر والخبز وبالهناء والشفاء.
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