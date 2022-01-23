كيك سريع بالزبادي للإفطار خفيف ولذيذ لكل أسرتك بمكونات بسيطة، الكيك يعد من أسرع أنواع حلويات التي يمكن أن تعد بسهولة في منزل وتناولها في أي وقت ليس له معاد محدد، فيمكن تحضير كيك بأكثر من وصفة سهلة فيمكن أن تعد في فطور خفيف أو عشاء سهل سريع مع كوب من شاي أو الحليب مشبعة جدا وجئنا لكم بوصفة لعمل كيك سهلة ومجربه بمكونات متوفرة لديكم بسيطة لها مذاق رائع سيحبون تناوله ويطلبون منك إعداده أكثر من مرة لهم وكل ربة منزل سوف تعجب بطريقة تحضير تلك الكيك لإنه سهل وبمكونات متوفرة في كل منزل وناجحة أيضاً لأن مكونها الرئيس هو الزبادي ليجعلها هشه طرية.

كيك سريع بالزبادي للإفطار

نحتاج إلى عدد 3 بيض بحرارة المطبخ. كوب من زيت النباتي. كوب ونصف الكوب من زبادي. كوب جبن بيضاء مبروشة. نصف كوب من جبن شيدر مبشورة. عدد 2 ملعقة كبيرة من بقدونس مفروم. ربع ملعقة صغيرة من الملح. ربع ملعقة صغيرة من فلفل أحمر بارد. ملعقة كبيرة من بيكنج بودر. كوب ونصف الكوب من دقيق. ربع كوب من سمسم. ربع كوب من حبة البركة.

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