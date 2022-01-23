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عمر شويل - جدة كيك سريع بالزبادي للإفطار خفيف ولذيذ لكل أسرتك بمكونات بسيطة - ثقفني
كيك سريع بالزبادي للإفطار خفيف ولذيذ لكل أسرتك بمكونات بسيطة، الكيك يعد من أسرع أنواع حلويات التي يمكن أن تعد بسهولة في منزل وتناولها في أي وقت ليس له معاد محدد، فيمكن تحضير كيك بأكثر من وصفة سهلة فيمكن أن تعد في فطور خفيف أو عشاء سهل سريع مع كوب من شاي أو الحليب مشبعة جدا وجئنا لكم بوصفة لعمل كيك سهلة ومجربه بمكونات متوفرة لديكم بسيطة لها مذاق رائع سيحبون تناوله ويطلبون منك إعداده أكثر من مرة لهم وكل ربة منزل سوف تعجب بطريقة تحضير تلك الكيك لإنه سهل وبمكونات متوفرة في كل منزل وناجحة أيضاً لأن مكونها الرئيس هو الزبادي ليجعلها هشه طرية.
كيك سريع بالزبادي للإفطار
- نحتاج إلى عدد 3 بيض بحرارة المطبخ.
- كوب من زيت النباتي.
- كوب ونصف الكوب من زبادي.
- كوب جبن بيضاء مبروشة.
- نصف كوب من جبن شيدر مبشورة.
- عدد 2 ملعقة كبيرة من بقدونس مفروم.
- ربع ملعقة صغيرة من الملح.
- ربع ملعقة صغيرة من فلفل أحمر بارد.
- ملعقة كبيرة من بيكنج بودر.
- كوب ونصف الكوب من دقيق.
- ربع كوب من سمسم.
- ربع كوب من حبة البركة.
تحضير كيك سريع بالزبادي هش عالي
- نضع في وعاء البيض مع زيت وتخفق مكونات معا بالمضرب كهربائي جيدا حتى تمتزج تماما مع بعضها حتى يكون قوام هش.
- يضاف اللبن الزبادي مع جبن بيضاء والشيدر مع بقدونس مفروم وتقلب مكونات مع بعض بوضع مزيج بيض مع باقي مكونات بسرعة.
- ثم يضاف الملح مع فلفل الأحمر وبيكنج بودر ودقيق وتقلب مكونات مع بعضها حتى تمتزج كل مكونات مع بعضها وتخفق بالمضرب اليدوي.
- حتى يكون مزيج كريمي مثل قوام الكيك يفضل عند وضع دقيق مع بيكنج بودر يتم نخلهم أولا حتى يكون قوامها هش.
- ثم في صينية يضاف عليها ورق زبدة مبطنة أو في طبق من بايركس ونضع مزيج يصب في صينية مبطنة ويسوى سطح الكيك يضاف على الوجه سمسم وحبة بركة.
- يسخن الفرن على حرارة 180 درجة ويثبت رف الأوسط بالفرن، ويترك الفرن حتى يسخن لمدة 5 دقائق، يدخل الكيك الفرن حتى تنضج.
- تستغرق الكيكة حوالي من 40 إلى 45 دقيقة وتخرج من الفرن بعد أن تختبر في نضجها، وتترك حتى تبرد وتقطع وتقدم باردة بالهنا والشفا.
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