المقادير الصحيحة لإعداد القرص الفلاحي الطرية في المنزل بتاعة زمان

تتساءل الكثيرات من الأمهات عن أفضل وأسهل طريقة لعمل القرص الفلاحي الطرية في المنزل، حيث أنه دوماً ما يعشق تناوله الكبار والصغار على حد سواء، وهو ما يدفع تلك الأم للبحث عن أفضل طريقة لإعداد القرص الفلاحي مثل التي يباع في محال المخبوزات، وذلك لتعده في منزلها بأقل التكاليف ويكون أكثر نظافة، لذا في السطور الآتية تابعي معنا وسوف نعرض لكي أسهل وأفضل طريقة لعمل القرص الفلاحي الطري في المنزل.

المقادير الصحيحة لإعداد القرص الفلاحي الطرية

قبل البدء في ذكر المقادير يجب التنويه أن مدة تحضير المقادير سوف يستغرق ربع ساعة، كما أن وقت الطهي للقرص سوف يستغرق عشرين دقيقة، وتلك المكونات التي سوف نذكرها لكم تكفي لعدد ست أفراد، ويمكنك زيادة المقادير أو إنقاصها على حسب عدد أفراد أسرتك، وجاءت تلك المكونات كما يلي:

1 كيلو من الدقيق المخصص المخبوزات.

مقدار ربع كيلو من السمنة البلدي أو الزبدة السايحة، وهو عبارة عن 250 جرام.

سوف نحتاج 1 كوب من الزيت.

نصف كوب من السمسم المحمص.

مقدار 2 ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

2 ملعقة كبيرة من السكر.

كوب كبير من الحليب أو اللبن الرايب ولكن شرط أن يكون دافئ.

سوف نحتاج سمسم آخر لنزين به وجه القرص.

طريقة تحضير القرص الفلاحي الطرية

يعد القرص الفلاحي من المخبوزات التي يفضلها الجميع، لذا سوف نذكر لكم خطوات تحضيرها خطوة بخطوة بشكل بسيط، لتكون ذات رائحة مميزة مثل التي تباع عند محلات المخبوزات، وجاءت تلك الخطوات كما يلي: