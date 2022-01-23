اصنعي الكعك الناعم بأدق المقادير.. ناجحة ومجربة وألذ من الجاهز في محلات المخبوزات

اصنعي الكعك الناعم بأدق المقادير، الكعك مخصص في العيد ومخصص أيضاً في الأفراح، الكعك من الحلوى اللذيذة والمحبوبة لدي الجميع، وهناك الكثير من النساء يبحثون عن طريقة عمل الكعك الناعم أو الذائب (الدايب) في المنزل، معنا نقدم لكم أسهل طريقة لعمل الكعك الدايب بكل سهوله ويسر أفضل وأجمل من المحلات بكثير وأوفر أيضاً بكثير.

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طريقة عمل الكعك الناعم

هناك العديد من طرق عمل الكعك الناعم في المنزل بكل سهوله ومن هذه الطرق نسردها لكم في السطور التالية.

المقادير المطلوبة

كيلو دقيق.

نصف كيلو سمنة.

ربع كوب سمسم.

ملعقة خميرة.

ذرة ملح.

كيس بيكنج بودر.

٢ كيس فانيليا.

٣ ملاعق زيت.

رائحة الكعك علي حسب الرغبة.

نصف كوب ماء دافئ أو لبن على حسب الرغبة.

طريقة التحضير