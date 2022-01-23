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عمر شويل - جدة اصنعي الكعك الناعم بأدق المقادير.. ناجحة ومجربة وألذ من الجاهز في محلات المخبوزات - ثقفني
اصنعي الكعك الناعم بأدق المقادير، الكعك مخصص في العيد ومخصص أيضاً في الأفراح، الكعك من الحلوى اللذيذة والمحبوبة لدي الجميع، وهناك الكثير من النساء يبحثون عن طريقة عمل الكعك الناعم أو الذائب (الدايب) في المنزل، معنا نقدم لكم أسهل طريقة لعمل الكعك الدايب بكل سهوله ويسر أفضل وأجمل من المحلات بكثير وأوفر أيضاً بكثير.
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طريقة عمل الكعك الناعم
- هناك العديد من طرق عمل الكعك الناعم في المنزل بكل سهوله ومن هذه الطرق نسردها لكم في السطور التالية.
- المقادير المطلوبة
- كيلو دقيق.
- نصف كيلو سمنة.
- ربع كوب سمسم.
- ملعقة خميرة.
- ذرة ملح.
- كيس بيكنج بودر.
- ٢ كيس فانيليا.
- ٣ ملاعق زيت.
- رائحة الكعك علي حسب الرغبة.
- نصف كوب ماء دافئ أو لبن على حسب الرغبة.
طريقة التحضير
- ينخل الدقيق ويوضع علية الملح والبيكنج بودر والسمسم ويترك جانباً، توضع السمن على النار تسخن ثم نقوم بوضع ذرة صغيرة من الدقيق على السمنة وإذا فارة ذرة الدقيق بكده تكون السمنة جاهزة، ثم يوضع على الدقيق مباشرة مع التقليب بالمقصوصة أو بملعقة كبيرة لأن السمنة تكون ساخنه، نستمر في التقليب حتى يشرب الدقيق السمنة.
- ثم نقوم باستخدام اليد في العجن يوضع القليل من العجينة على اليد اليسرى ونقوم بالدعك عليها باليد اليمنى وهكذا حتي تصبح العجينة متماسكة مع السمنة تماما، ثم نقوم بوضع الخميرة على الماء الدافئ أو اللبن الدافئ ويقلب ثم نقوم بوضعها على العجينة مع العجن المستمر يميناً ويساراً حتي تتماسك العجينة.
- ثم نقوم بوضع ثلاث ملاعق زيت مع الفانيليا ونقوم بوضعهم على العجينة مع العجن بسيط بمعنى نقوم بلم العجينة بهم، ثم تترك العجينة ترتاح لمدة ربع ساعة، ثم نقوم بتقطيع العجينة بالشكل المرغوب به ثم نقوم بوضع الكعك في صينية ممسوحة بالقليل من الزيت ثم يترك يخمر؛ في فصل الصيف يترك ساعة واحدة فقط أما في فصل الشتاء ثلاث ساعات على الأقل، ثم نقوم بوضع الكعك في الفرن على درجة حرارة متوسطة حتى يحمر لونها ثم نقوم بإخراجها من الفرن وتترك لتبرد ثم نقوم برش سكر بودر عند التقديم، وبالهنا والشفا.
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