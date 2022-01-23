سر صلصة الثومية السورية الأصلية زي المطاعم تمامًا بدون بيض أو مايونيز

عمل التومية بطريقة سهلة على أصولها التي أصبحت أساسية بجانب العديد من السندوتشات والمشويات، ويمكن تحضيرها في المنزل بمذاق مميز وبمكونات بسيطة تعطي طعم أشهى من المطاعم، ويوجد العديد من الطرق لإعداد الثومية كما لم تعد طريقة عمل ثومية المطاعم بأمر صعب، ولكن يمكن إعدادها في المنزل بسهولة وسرعة، ونوفر لكم من خلال السطور القادمة طريقة عمل الثومية السوري الأصلية بمذاق يفوق المطاعم السورية.

التومية الأصلية

تعتبر التومية هي أحد أنواع الصلصة والتي بالرغم من انتشارها في العديد من الدول العربية، إلا أنها يرجع أصلها للمطبخ السوري بالتحديد، حتى أصبحت من أكثر المقبلات انتشار إلى جانب الوصفات المختلفة، وخصوصاً مع الشاورما واللحوم المشوية لأنها تضيف للأكلة المذاق الشهي الممتع.

مقادير عمل التومية السورية الأصلية

وسوف نحتاج لبعض المكونات البسيطة للحصول على التومية الأصلية في البيت، بمذاق مميز وأشهى من طعم ثومية المطاعم وهي جاءت كما يلــــــي:

2 حبات من البصل المفروم.

7 فصوص من الثوم المقشر.

1/2 كوب من زيت الزيتون.

2 ملعقة من عصير الليمون.

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة

طريقة سهلة لعمل التومية على أصولها

أولاً نقوم بتقطيع الثوم والبصل لقطع صغيرة جداً.

ثانياً نضع مقلاة على نار متوسطة وبها زيت الزيتون، ثم نضع البصل ونقلبه في الزيت وبعد ذلك الثوم ونستمر في التقليب حتى تذبل المكونات.

كما نضيف البهارات الخاصة والملح والفلفل الأسود وفنجان ماء.

بينما نترك الخليط لمدة 15 دقيقة على النار حتى تنضج جميع المكونات ويصبح سمكها ثقيل.

ثم يصب مقدار الثومية في طبق التقديم ونضع عصير نصف ليمونه عليها.

طريقة عمل الثومية السوري بالزبادي

المقادير:

كوب من الزبادي.

5 فصوص ثوم.

3 ملاعق كبيرة مايونيز.

ملح حسب الحاجة.

طريقة التحضير: