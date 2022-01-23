طريقة عمل الشطيطة اللذيذة والرائعة مع اسرار تنظيف الكرشة بالبيكنج بودر وملح الليمون فى خمس دقائق

تعتبر طريقة تنظيف الكرشة من الأمور التى تعانى منها ربات البيوت في إعداد الشطيطة فى المنزل. وحيث ان الكرشة تحتاج الى تنظيف جيد من سائر الفضلات والتنظيف بعناية وبطريقة صحيحة وصحية. وترغب الكثير من ربات البيوت والأمهات فى إعداد الشطيطة فى المنزل ولكن تخشى هذه السيدات من تنظيف الكرشة. مع العلم ان هناك بعض الطرق الصحية والصحيحة التي يمكن استعمالها فى تنظيف الكرشة, والتى سوف توضحها ونذكرها فى الخطوات التالية حتى تتمكن ربات البيوت من اعداد وتجهيز الشطيطة فى المنزل لكى تقدمها الى افراد الاسرة بالطعم اللذيذ والرائع والمميز افضل من المحلات بكثير.

خطوات وطريقة تنظيف الكرشة بالبيكنج بودر

توضع الكرشة فى وعاء كبير يحتوى على ماء ساخن وثلاث ملاعق من البيكنج بودر لمدة خمس دقائق.

بعد ذلك نخرج الكرشة من الوعاء بعد مرور خمس دقائق.

ثم نقوم بازالة الطبقة الخضراء باستعمال السكين او ملعقة حتى يتم ازالة الطبقة الخضراء.

إعادة الكرشة مرة أخرى بالماء الساخن وإخراجها وتكرار تنظيفها.

ثم توضع فى وعاء بة فنجان من الخل والليمون والماء حتى نتخلص من اى روائح. ثم غسلها بالماء الفاتر.

طريقة تنظيف الكرشة باستعمال ملح الليمون

يتم غسل الكرشة جيدا بالماء عدة مرات حتى نتخلص من اى مواد عالقة بها.

وضع الكرشة فى وعاء ثم نضع عليها نصف كوب من ملح الليمون واضافة الماء الساخن عليها حتى تغطى بالماء.

ثم تترك الكرشة فى الماء الساخن لمدة ساعة. بعد ذلك نخرج الكرشة من الماء ويتم غسلها حتى يتم ازالة الطبقة الخشنة الموجودة عليها.

يمكن استعمال اليد فى هذة الحالة لتنظيف الكرشة وفركها باليد. توضع الكرشة بعد ذلك فى وعاء تحت الصنوبر لمدة عشر دقائق حتى تنظف جيدا.

ثم وضع الكرشة مرة اخرى فى الماء المغلى مع ملح الليمون لمدة خمس دقائق ثم تنظف بالسكين اوملعقة جيدامن اى عالق او رواسب.

بعد ذلك تنقع جيدا بالماء والخل والليمون ربع ساعة حتى لا يبقى اى رائحة ثم تغسل بالماء وتقطع وتجهز.

.مكونات طريقة عمل الكرشة اللذيذة والشهية بالصلصة

اتنين كيلو من الكرشة مقطعة الى احجام حسب الرغبة.

ست حبات من الطماطم المفرومة.

أربع ملاعق من معجون الطماطم.

حبتان من البصل المفروم.

ملعقتان من الثوم المفروم.

ملعقة كبيرة من الملح أو حسب الرغبة.

ثم ملعقة من الشطة.

مع ملعقة من الفلفل الأسود.

خمس حبات من الحبهان.

اربع ورقات من اللورى.

ملعقة من بهارات اللحم.

طريقة وخطوات عمل الشطيطة