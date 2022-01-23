نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل البيتزا بشكل احترافي في بيتك.. طعم خرافي بأسرار الشيف الإيطالي في دقائق معدودة في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة عمل البيتزا بشكل احترافي في بيتك، أسرار نجاح البيتزا في المنزل، هناك الكثير من السيدات لا يرغبون في عمل البيتزا في المنزل لعدم معرفة طريقتها وأسرار نجاحها، وهناك أيضاً من تقوم بشرائها لتوفير الوقت والجهد، ولكن معنا نقدم لكم أسهل طريقة لعمل البيتزا في المنزل بدون جهد ولا تعب وفي وقت قصير.

طرق ووسائل غير تقليدية ولكن ناجحة وفعالة في تقوير الكوسة والباذنجان للمحشي

طريقة عمل البيتزا

هناك العديد من طرق عمل البيتزا في المنزل بكل بساطة ومن هذه الطرق فيما يلي

أولاً مكونات عجينة البيتزا

٣ اكواب دقيق.

ملعقة كبيرة خميره.

ملعقة صغيرة سكر.

ربع كوب زيت.

ماء دافئ للعجن.

ملعقة توابل.

ملعقة صغيرة ملح.

طريقة تحضير عجينة البيتزا

توضع الماء الدافئ مع الزيت والملح والسكر والتوابل والخميرة مع بعض وتقلب جيداً، ثم نقوم بنخل الدقيق ونضع علية الخلطة مع العجن المستمر ثم نقوم بالعجن لمدة عشر دقائق حتى تتماسك العجينة، وتترك العجينة في مكان دافئ لمدة ساعة لتخمر.

ثانياً مكونات عمل حشو البيتزا

نصف كيلو بانيه مقطعة شرائح.

٢ حبة بصلة مقطعة شرائح.

فلفل أخضر مقطع شرائح

ثلاث حبات طماطم مقطع قطع صغيرة.

ملعقتان زيت.

ملح وتوابل.

طريقة التجهيز النهائية للبيتزا

يوضع الزيت على النار ثم نقوم بوضع البصل مع التوابل ونقلب لمده خمس دقائق ثم نقوم بوضع الفلفل الأخضر ونقلب مرة أخرى ثم نقوم بوضع البانيه المقطع مع التقليب ووضع الملح والطماطم وربع كوب ماء ويترك حتي النضج.

ثم نقوم بفرد العجينة ونقوم بوضع ملعقة صلصة على العجينة ونقوم بوضع الحشو ثم نقوم بوضع فلفل أخضر مقطع شرائح وزيتون وجبنه موتزريلا وجبنه رومي ثم توضع في الفرن متوسط الحرارة حتى النضج، ثم نقوم بإخراجها من الفرن وتقطع مثلثات وتقدم ساخنة، وبالهنا والشفا.