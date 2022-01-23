خفيف ولذيذ ومغذي بسكويت الشاي الهش في المنزل بكل سهولة ومكوناته بسيطة

يعتبر بسكويت الشاي من أفضل المخبوزات التي يحبها الأطفال والكبار ويفضلون شرائها من الخارج لذلك يبحث الكثير من الأمهات عن طريقة تحضيره ويتميز بسكويت الشاي بمذاقه اللذيذ والشهي الذي يميزه عن غيره من المخبوزات الناعمة ويمكن تناوله في الفطور بجانب الشاي والعصائر، ويحتوي البسكويت على قيم غذائية مفيدة للجسم مثل المعادن والفيتامينات ويحضر بسكويت الشاي بمكونات سهلة وبسيطة وغير مكلفة، تابعوا معنا هذا المقال لمعرفة طريقة تحضيره السهلة والبسيطة.

مكونات عمل بسكويت الشاي في المنزل

كوبين من الدقيق

نصف كوب من السكر

ملعقة صغيرة من الزبادي

بيضتان

نصف كوب من الزيت

ملعقة صغيرة من البيكنج باودر

ملعقة صغيرة من الفانيليا

طريقة تحضير بسكويت الشاي في المنزل

نحضر وعاء عميق ونضع به البيض والسكر والزيت ونخفق بالخلاط أو المضرب الكهربائي جيدا حتى يصبح الخليط فاتح.

ثم نضيف الزبادي والفانيليا ونقلب باستمرار حتى يمتزج الخليط جيدا.

ثم نضع الدقيق والبيكنج باودر تدريجيا ونعجن جيدا حتى نحصل على عجينة طرية ومتماسكة.

نقوم بفرد العجينة بالنشابة على شكل دائرة كبيرة حتى نحصل على السمك المناسب.

ثم نحضر قطاعات البسكويت الدائرية أو المربعة أو الأشكال المختلفة حسب الذي ترغبوا فيه.

نقوم بإحضار صينية كبيرة وندهنها بقليل من السمن ثم نرص قطع البسكويت بها.

ندخل الصينية في الفرن تم تسخينه من قبل على درجة حرارة 180° ثم نتركها حتى تتحمر وتنضج تماما حتى نحصل على اللون الذهبي.

سر نجاح بسكويت الشاي